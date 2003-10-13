كمبود بيش از 26هزار معلم ورزش

علي رضا رمضاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين خبر گفت: با كمبود 9 هزار معلم ورزش در پايه هاي اول ودوم و سوم ابتدايي، 2 هزار و سيصد نفر معلم در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي و 14 هزار معلم درپايه هاي راهنمايي و دبيرستان مواجه هستيم.

وي افزود: تمام معلمان ورزش دوره راهنمايي و متوسطه فارغ التحصيل رشته تربيت بدني هستند اما فقط 50 درصد از معلمان دوره ابتدايي تحصيلات دانشگاهي دارند.

رمضاني ادامه داد: 17 ميليون دانش آموز ما هر كدام دو ساعت در هفته درس تربيت بدني دارند كه جمع اين دو ساعتها حدود 34 ميليون ساعت در هفته را شامل مي شود ولي متاسفانه تا به حال هيچ برنامه اي براي اين ساعتها در نظر گرفته نشده است.

وي افزود: برنامه ، تجهيزات لازم ، فضا و نيروي انساني و همچنين مسايل فرهنگي ، عواملي هستند كه در كلاس ورزش تاثير گذارند.

مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: امسال 60هزار معلم براي تدريس درس تربيت بدني درپايه اول ابتدايي توسط 600 فارغ التحصيل تربيت بدني درشهرهاي تهران ، شيراز ، مشهد، تبريز و اصفهان دوره هاي آموزشي را طي كردند .

وي در ادامه افزود: طرح احداث سالن ورزشي در كنار مدارس دخترانه كشورنيز در حال پيگيري است و مراحل نهايي خود را در سازمان مديريت سپري مي كند.