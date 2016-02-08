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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۶

هوای پایتخت سالم شد

هوای پایتخت سالم شد

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۷ و در وضعیت سالم اعلام کرد.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ در وضعیت سالم بوده است.

محمد رستگاری افزود: در بازه زمانی یاد شده شاخص آلاینده منواکسیدکربن پاک(۳۸)، ازن پاک (۲۱)، دی اکسید نیتروژن سالم (۵۲)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۸)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون پاک (۴۶) و ذرات معلق با قطر کمتر از ٢/۵ میکرون سالم (۶۷) بوده است.

وی گفت: شاخص آلودگی هوای تهران امروز صبح به ۶۹ رسیده بود و اکنون با ثبت شاخص ۶۷، تهران پس از چند روز آلودگی مجدد، با بارندگی‌هایی که آغاز شده هوای سالم را تجربه می‌کند.

کد مطلب 3045310
مسعود بربر

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