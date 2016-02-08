هوای پایتخت سالم شد

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ در وضعیت سالم بوده است.

محمد رستگاری افزود: در بازه زمانی یاد شده شاخص آلاینده منواکسیدکربن پاک(۳۸)، ازن پاک (۲۱)، دی اکسید نیتروژن سالم (۵۲)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۸)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون پاک (۴۶) و ذرات معلق با قطر کمتر از ٢/۵ میکرون سالم (۶۷) بوده است.

وی گفت: شاخص آلودگی هوای تهران امروز صبح به ۶۹ رسیده بود و اکنون با ثبت شاخص ۶۷، تهران پس از چند روز آلودگی مجدد، با بارندگی‌هایی که آغاز شده هوای سالم را تجربه می‌کند.