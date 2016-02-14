سردار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر مقامات سعودی در خصوص حضور نظامی در کشور سوریه اظهارداشت: در روزهای گذشته، دولت آل سعود اعلام کرد که به سوریه نیروی زمینی اعزام می کند. در برخی از رسانه ها اعلام شده است که این رژیم نزدیک به ۱۵۰ هزار نیرو برای اعزام به سوریه آماده کرده است.

وی افزود: این خبر بازتاب های زیادی در رسانه های منطقه و جهان داشت و همچنین تحلیل ها و تفسیرهای زیادی روی آن انجام شد؛ آنچه که سعودی ها با طرح این مسئله دنبال می کنند، یک عملیات روانی است؛ آنها به دنبال تاثیرگذاری بر مسائل منطقه و مسائل داخلی سوریه هستند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه رژیم آل سعود در موقعیتی قرار ندارد که بتواند نیرویی با این حجم به سوریه اعزام کند، تصریح کرد: البته سعودی ها مطرح کرده اند که با هدف جنگ با تروریسم، می خواهند به کشور سوریه نیروی زمینی اعزام کنند؛ در حالی که اگر چنین نیازی به حضور سعودی ها در این کشور باشد، باید درخواست از سمت دولت قانونی سوریه داده شود.

سردار جوانی با تاکید بر اینکه هیچ درخواستی از سوی دولت قانونی و مشروع سوریه برای حضور نظامی سعودی در این کشور وجود ندارد، اظهارکرد: دولت سوریه در مقابل این اظهارات واکنش نشان داد و موضع گیری کرد.

ملت سوریه در مقابل حرکت نظامیان سعودی خواهند ایستاد

وی با اشاره به اینکه دولت سوریه، سعودی ها را تهدید کرده است که اگر بخواهند نیرو به سوریه اعزام کنند، این نیروها قطعاً با تابوت بازخواهند گشت، ادامه داد: دولت و ملت سوریه حرکت هر نوع نیروی نظامی سعودی به درون مرزهای جغرافیایی کشورشان را یک نوع تجاوز آشکار می دانند و در مقابل آن می ایستند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: سعودی ها به دلیل ناکامی ها در مسائل منطقه طی سالیان گذشته و به ویژه در بحران سوریه، عراق و جنگ یمن که در آن دچار استیصال و سردرگمی شده اند، می خواهند افکار عمومی را به سمت دیگری بکشند.

سردار جوانی با اشاره به اینکه عملیات ارتش و نیروهای مردمی سوریه، روند تحولات این کشور را به ضرر گروه های تروریستی و حامیانش در منطقه کرده است، ادامه داد: سعودی ها به دنبال این هستند که با طرح این مسئله یک فضاسازی را انجام داده و بر اساس آن در معادلات سوریه تاثیرگذار باشند.

وی افزود: اساسا طرح موضوع مبارزه با تروریسم در سوریه که از سوی آمریکایی ها و برخی از کشورهای همسو با آن مطرح شد، یک طرح بدون اراده است؛ زیرا اساسا کسانی این ائتلاف را تشکیل دادند که حامیان اصلی گروه های تروریستی در سوریه و عراق هستند. در طی زمانی که از طرح این ائتلاف گذشته است، شاهد این بوده ایم که نه آمریکا و نه کشورهای همسو با آن اقدام جدی را علیه تروریست ها در عراق و سوریه انجام نداده اند.

بهره برداری سیاسی آل‌سعود از طرح موضوع حضور نظامی در سوریه

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه عربستان با طرح موضوع حضور نظامی در سوریه به دنبال بهره برداری سیاسی است، تصریح کرد: به هر حال دولت سعودی با توجه به شکست های سنگین راهبردی در سال های اخیر در منطقه ممکن است به چنین اقدامی دست زده و اشتباه راهبردی را مرتکب شود.

سردار جوانی ادامه داد: رژیم آل سعود که دچار شکست های راهبردی در عراق و سوریه شده بود، تصور می کرد با یک جنگ برق‌آسا در یمن موقعیت منطقه خود را تقویت کند؛ اما امروز عربستان به شدت در یمن گرفتار شده است و نسبت به گذشته ضعیف تر شده است.

وی با اشاره به ادعای سعودی ها مبنی بر حضور زمینی در سوریه گفت: قطعا اگر این کار را انجام بدهند یک اشتباه محاسباتی خواهد بود و می تواند خسارت های سنگینی را برای آل سعود به دنبال داشته باشد. آمریکایی ها از دو جنگ افغانستان و عراق درس گرفتند که به هیچ وجه نیروی نظامی وارد کشوری نکنند. اوباما به صراحت گفته است که آمریکا در دو جنگ افغانستان و عراق این درس را گرفته که در هیچ کشوری مداخله نظامی نکند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با طرح این سوال که باید دید آیا آل سعود از جنگ یمن این تجربه را کسب کرده است یا خیر؟ توضیح داد: آل سعود دچار مشکلات اساسی و راهبردی است و کسانی که در جنگ یمن از سوی عربستان استفاده می شوند، عمدتا نیروهای مزدور و اجاره ای هستند. آل سعود برای اداره جنگ یمن با کمبود نیروی انسانی مواجه است.

گروه های تروریستی از پشتوانه کشورهای منطقه و فرامنطقه ای برخوردار هستند

سردار جوانی خاطرنشان کرد: طرح اعزام ۱۵۰ هزار نیروی زمینی برای ورود به سوریه اساسا می تواند یک سخن بی مبنا بوده و واقعیت خارجی نداشته باشد. اگر عربستان چنین نیرویی داشت، اهداف خود را در یمن دنبال می کرد.

وی ادامه داد: عربستان اگر بتواند مزدوران را جمع کند و وارد خاک سوریه شود، قطعا این اقدام برای آنها یک افتضاح بزرگ در پی خواهد داشت. این شکست، شکستی نخواهد بود که با شکست های پیشین هم‌تراز باشد.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه ملت سوریه نشان داده است که در برابر هر نوع توطئه ای قادر به ایستادگی است، گفت: ممکن است این اقدام وضعیت را در سوریه پیچیده کند، اما پیش از این نیز سعودی ها پشت سر تکفیری ها قرار داشتند و امروز می خواهند علنی وارد عرصه شوند.

سردار جوانی افزود: برای سوری ها مشخص است که گروه های تروریستی از پشتوانه کشورهای منطقه و فرامنطقه ای برخوردار هستند که یکی از این کشورها عربستان سعودی است.

ورود هر کشوری به سوریه سیاست ایران را تغییر نخواهد داد

وی با بیان اینکه هیچ توجیهی برای لشکرکشی آل سعود به سوریه وجود ندارد، گفت: در لشکرکشی که آل سعود به یمن کرد نیز هیچ توجیهی وجود نداشت و اگر آنها واقعا به دنبال مبارزه با تروریست هستند کافی است تنها حمایت های خود را از گروه های تروریستی سلب کنند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: کشورهای اروپایی و آمریکایی اگر در بحث مبارزه با تروریست جدی هستند، کافی است تنها دست از حمایت این گروه های تروریستی بردارند؛ اگر این اتفاق بیفتد مردم سوریه به سرعت می تواند گروه های تروریستی را نابود کند.

سردار جوانی با بیان اینکه سیاست های جمهوری اسلامی ایران در منطقه و به ویژه در مورد سوریه یک سیاست اصولی و مبنایی است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها منطق دفاع خود را از ملت سوریه اعلام کرده است؛ لذا ورود هر کشوری در معادله سوریه از جمله عربستان نمی تواند در سیاست های ما تغییری ایجاد کند.