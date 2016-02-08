۴۵ فقره سرقت در استان مرکزی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی ضمن اشاره به کشف ۴۵ فقره سرقت در استان مرکزی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در استان، ماموران انتظامی از فعالیت تعدادی سارق سابقه دار در سطح چند شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس محل اختفای متهمان شناسایی و در چند عملیات مختلف طی دو روز گذشته ۱۶ سارق سابقه دار دستگیر شدند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: متهمان پس از دستگیری به ۴۵ فقره سرقت خودرو، محتویات خودرو، دوچرخه، موتور سیکلت و سرقت از منزل در شهرهای اراک، ساوه، کمیجان و شازند اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده جدید انتظامی شازند معرفی شد

مراسم تکریم و معارفه فرمانده جدید انتظامی شهرستان شازند با حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان مرکزی و همچنین مسئولان شهرستان شازند برگزار شد.

در این مراسم، كیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مركزی ضمن قدردانی از زحمات احمدرضا چگنی و آرزوی موفقیت برای وی، بیژن جنتی را به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان شازند معرفی کرد.