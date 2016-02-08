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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۴۲

اخبار انتظامی؛

۴۵ فقره سرقت در استان مرکزی کشف شد

۴۵ فقره سرقت در استان مرکزی کشف شد

اراک - معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف ۴۵ فقره انواع سرقت و دستگیری ۱۶ سارق سابقه دار در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی ضمن اشاره به کشف ۴۵ فقره سرقت در استان مرکزی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در استان، ماموران انتظامی از فعالیت تعدادی سارق سابقه دار در سطح چند شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس محل اختفای متهمان شناسایی و در چند عملیات مختلف طی دو روز گذشته ۱۶ سارق سابقه دار دستگیر شدند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: متهمان پس از دستگیری به ۴۵ فقره سرقت خودرو، محتویات خودرو، دوچرخه، موتور سیکلت و سرقت از منزل در شهرهای اراک، ساوه، کمیجان و شازند اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده جدید انتظامی شازند معرفی شد

مراسم تکریم و معارفه فرمانده جدید انتظامی شهرستان شازند با حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان مرکزی و همچنین مسئولان شهرستان شازند برگزار شد.

در این مراسم، كیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مركزی ضمن قدردانی از زحمات احمدرضا چگنی و آرزوی موفقیت برای وی، بیژن جنتی را به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان شازند معرفی کرد.

کد مطلب 3045331

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