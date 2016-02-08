به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشکده دندانپزشکی همدان ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری از این پروژه گفت: آمفی تئاتر دومنظوره دانشکده دندانپزشکی با اعتباری افزون بر ۱۱۰ میلیون تومان افتتاح شد.

امیرفرهنگ میر اسماعیلی از برنامه ریزی برای افتتاح مرکز تحقیقات دانشکده دندان پزشکی استان همدان خبر داد و عنوان کرد: بخش آموزشی پریکلینیک دانشکده دندان پزشکی با ظرفیت ۳۴ دانشجو و اعتباری افزون بر ۲۴۰ میلیون تومان افتتاح می شود.

وی همچنین عنوان کرد: افتتاح مرکز تحقیقات دندان پزشکی با قابلیت انجام اعمال جراحی لیزری و جراحی زنده در لیست برنامه های افتتاحیه قرار دارد و این سالن می تواند مورد استفاده دانشجویان دندان پزشکی این دانشگاه قرار گیرد.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه امسال بیمارستان فاطمیه همدان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برای تجهیز و بازسازی فضای داخلی و دپارتمان اصلی بیمارستان فاطمیه اقدام کرده است، افزود: تجهیز و بازسازی دپارتمان داخلی بیمارستان فاطمیه شامل پاویون و رختکن و اتاق ریاست صورت گرفته است.

میراسماعیلی با اشاره به اینکه برای بازسازی بخش پرستاری بیمارستان فاطمیه همدان اعتباری افزون بر ۱۰ میلیون تومان هزینه شده است، عنوان کرد: این فضای تجهیز شده قبلا وجود نداشته و اکنون امکان خوبی را برای استفاده دانشجویان فراهم آورده است.