«معیشت، امنیت، پیشرفت» شعار انتخاباتی ائتلاف اصولگرایان

به گزارش خبرنگار مهر، شعار انتخاباتی شورای ائتلاف اصولگرایان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

بنابراین گزارش شورای ائتلاف که شب گذشته فهرست ۳۰ نفره انتخاباتی تهران را منتشر کرد، امروز نیز شعار انتخاباتی خود را «معیشت، امنیت، پیشرفت» اعلام کرد.

فهرست ۳۰ نفره اصولگرایان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

۱-مرتضی آقاتهرانی

۲- یحیی آل اسحاق

۳- فاطمه آلیا

۴- سید محمد حسن ابوترابی فرد

۵- لاله افتخاری

۶- زهره الهیان

۷-مهرداد بذرپاش

۸- احمد توکلی

۹- محمد نبی حبیبی

۱۰- غلامعلی حداد عادل

۱۱- پرویز داوودی

۱۲-مجتبی رحماندوست

۱۳- فاطمه رهبر

۱۴- علیرضا زاکانی

۱۵- محمد سلیمانی

۱۶- زهره طیب زاده نوری

۱۷-محمد جواد عامری شهرابی

۱۸-حجت الله عبدالملکی

۱۹-لطف الله فروزنده

۲۰-سید علی قریشی

۲۱- اسماعیل کوثری

۲۲-غلامرضا مصباحی مقدم

۲۳- حسین مظفر

۲۴-سید مسعود میرکاظمی

۲۵-الیاس نادران

۲۶-محمد ناظمی اردکانی

۲۷-محمود نبویان

۲۸-بیژن نوباوه وطن

۲۹-مرضیه وحید دستجردی

۳۰-مهدی وکیل پور