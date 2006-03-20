امروز در تاريخ

ملي شدن صنعت نفت ايران :



سرانجام پس از ماهها مبارزه مردم ايران با استعمار و رهبري هاي داهيانه آيت الله كاشاني و دكتر محمد مصدق ، درچنين روزي در سال1329هجري شمسي، ماده واحده ملي شدن صنعت نفت ايران از تصويب نمايندگان مجلس سنا گذشت. گزارش كميسيون نفت مجلس به شرح ذيل تقديم مجلس شوراي ملي شد :

نظر به اينكه ضمن پيشنهادات واصله به كميسيون نفت ، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آنجايي كه وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست ، كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي نمايد . بنابراين ماده واحده ذيل را با قيد دو فوريت براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي مي نمايد . ماده واحده : مجلس شوراي ملي تصميم مورخه هفدهم اسنفند 1329 كميسيون نفت را تاييد و با تمديد مدت موافقت مي نمايد . تبصره 1 : آقايان حق دارند تا 15 روز بعد از تشكيل كميسون حق حضور داشته باشند .

گزارش كميسيون در بيست و چهارم اسفند از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذشت . همچنين مجلس سنا در 29 اسفند 1329 گزارش پيشنهادي كميسيون نفت را به شرح ذيل تصويب نمود : به نام سعادت ملت ايران و به منظور تامين صلح جهان ، امضا كنندگان ذيل پيشنهاد مي نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي شود يعني تمام عمليات اكتشاف ، استخراج و بهره برداري در دست دولت قرار گيرد . كميسيون نفت در 5 ارديبهشت 1330 گزارشي مشتمل بر نه ماده به مجلس تقديم نمود .



در گذشت سيد اشرف الدين حسيني گيلاني :

در چنين روزي درسال 1309 هجري شمسي ، سيد اشرف الدين حسيني گيلاني شاعر و نويسنده ايراني دار فاني را وداع گفت . سيد اشرف الدين رشتي متخلص به نسيم شمال روزنامه اي را به همين نام در دوران مشروطيت منتشر مي كرد . نسيم شمال شاعري بود آزاد انديش و در جهت دفاع از مشروطيت مقالات بسياري به شيوه طنز در روزنامه خود مي نگاشت . اشعار او غالبا رگه هايي از طنز را به همراه داشتند .



ما اگر علم و هنر مي داشتيم كوه را از جاي بر مي داشتيم

خط آهن مي نموديم اختراع راهها در بحر و بر مي داشتيم

موقع صلح جهان در كنفرانس احترامات دگر مي داشتيم

نفت وقند و شمع را مي ريختيم جاي حنظل نيشكر مي كاشتيم



تاكيد حضرت امام خميني ( ره ) بر حفظ ارتش :





در چنين روزي در سال 1357، امام خميني (ره ) با صدور فرماني مردم را به حمايت از ارتش فراخواند . پيش از آن به دليل جناياتي كه نظاميان رژيم پهلوي در جريان به پيروزي رسيدن انقلاب اسلامي عليه مردم ايران روا داشته بودند ، بر خي از احزاب و گروهك ها در صدد انحلا ل ارتش بر آمدند . بدنه ارتش خود در سالهاي پاياني رژيم پهلوي با تبعيت از رهنمود هاي داهيانه امام خميني ره به حربه اي عليه رژيم پهلوي بدل شده بود و در روزهاي پس از انقلاب نيز مطيع فرامين امام خميني ره بود . بازار تهران در اين روز در بيانيه اي ضمن تقدير از ارتش اعلام كرد : مقدم ارتش انقلاب ملي به بازار تهران گلباران باد . بازاريان تهران امروز براي نخستين بار با يك دنيا شور و هيجان بي نظير شاهد رژه ارتش ملي دلير ايران يعني پاسداران اين مرز و بوم بودند .



تولد يوهان سباستان باخ :

درچنين روزي در سال 1658 ميلادي ، « يوهان سباستيان» باخ موسيقيدان بزرگ آلماني در اين كشور متولد شد . پدر يوهان سباستان باخ از نوازندگان دربار بود . او ده ساله بود كه پدر و مادرش در گذشتند و وي تحت نظر برادر بزرش قرار گرفت . در پانزده سالگي به عشق آموختن نوازندگي ارگ كليسا ، پاي پياده تا هامبورگ كه يكصد و بيست كيلومتر با اقامتگاه او فاصله داشت راه افتاد و به خدمت رانيكون نامي كه استاد ارگ كليساي سنت كاترين هامبورگ بود رسيد . به زودي در سال 1703 ارگ نواز آرنشتاد و سپس در سال 1707 ارگ نواز مولهاوزن شد و به سال 1708 در وايمار به ارگ نوازي در بار برگزيده شد . در سال 1714 رهبر اركستر شد و به سال 1717 رهبري اركستر كوئن را به عهده گرفت . از سال 1723 تا آخر عمرنيز در لايپزيك رهبري آواز و كانتوري و ارگ نوازي كليساي سن توماس را به عهده داشت . باخ بيشتر عمر خود را در كليسا گذراند و آثارش بيشتر جنبه مذهبي دارند و در زمان خويش از آن همه آثار ارزنده چند تايي به چاپ نرسيد . آثار مشهور او عبارتند از : فانتزي كرومتيك و فوگ ، كنسرتو ايتالين ، وارياسيون هاي كلدبرگ ، هديه موسيقي ، هنر فوگ ، كنسرتوهاي براندنبورگ ، توكاتا و فوگ در رمينور ، و.... وي در سال 1750 ميلادي در گذشت .

( منبع : نژد ، محمد ، جهان دانش ، فرهنگ دانستنيها ، ج 2 )



افتتاح برج ايفل :

در چنين روزي در سال 1889 ميلادي براي نخستين بار برج بزرگ ايفل در فرانسه افتتاح شد . برج ايفل در سال 1889 ميلادي وبه مناسبت يكصدمين سالگرد انقلاب فرانسه توسط "گوستاوا يفل"طراحي وساخته شد. اين برج كه هم اكنون نماد كشور فرانسه محسوب مي شود از سال 1983 ميلادي مورد توجه همگان قرار گرفت . در سال بيش از شش ميليون نفربراي ديدن مناطق مختلف پاريس بر فراز اين برج مي روند .



رو زجهاني مبارزه با تبعيض نژادي :

همه ساله چنين روزي به عنوان رو زجهاني مبارزه با تبعيض نژادي از سوي سازمان ملل متحد نامگذاري شده است . همچنين از اين روز، هفته همبستگي با ملت هاي در حال مبارزه عليه نژاد پرستي و تبعيض نژادي آغاز مي گردد. آپارتايد و راسيسم امروزه به عنوان دو واژه متداول در فرهنگ علوم سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد . نژاد پرستي امروزه به حالتي اطلاق مي گردد كه طي آن يك گروه خود را به لحاظ نژاد ، زبان ، و يا رنگ پوست بر ساير اقوام برتر بدانند . سياست آپارتايد اگر به كنه معنا مورد بررسي قرار گيرد، به اندازه دوران بشريت عمر دارد چرا كه از دير باز سياهان تنها به دليل تيره بودن رنگ پوستشان برده سفيد پوستان بوده اند . دين اسلام از همان ابتدا با اين شيوه مبارزه كرد و متقي ترين مردم نزد پروردگار را گرامي ترين آنان مي دانست . بلال حبشي در صدر اسلام مويد اين مطلب است . اما سياست آپارتايد به معناي جديد آن از سال 1947 ميلادي از سوي حزب ناسيوناليست آفريقاي جنوبي آغاز شد . برتري نژادي از سوي هيتلر هم موجبات دو جنگ جهاني را فراهم آورد . امروزه مساله نژاد پرستي به عنوان رايج ترين بحث در ميان اقوام اروپايي و آمريكايي مطرح است . نظام آپارتايد به مفهوم جداسازي سياه پوستان از سفيد پوستان در آفريقاي جنوبي ، سرانجام پس از سالها مبارزه در هفدهم ژوئن 1991 ميلادي از سوي پارلمان آفريقاي جنوبي لغو شد .



روز جهاني زمين :

همه ساله چنين روزي به عنوان روز زمين در سراسر جهان گرامي داشته مي شود . روز ابتداي بهار به عنوان روز زنده شدن زمين از خواب زمستاني و روز بهار طبيعت از سوي كشور هاي مختلف مورد احترام قرار دارد.



تولد هنريك ايبسن :

در چنين روزي در سال 1828 ميلادي هنريك ايبسن نويسنده ، نمايشنامه نويس و شاعر مشهور نروژي به دنيا آمد . وي به دليل خلق آثار خلاقه درجه دكتراي افتخاري را از دانشگاه اوپ سالا دريافت نمود . او همچنين در دوان هنري خود جوايز ادبي بسياري در يافت كرد . « دشمن مردم» و « خانه عروسك » عناوين مهمترين آثار اويند . وي به سال 1906 ميلادي در نروژ ديده از جهان فروبست . هنوز نيز آثار او مورد اقتباس فيلمسازان و توليدكنندگان آثار تلويزيوني قرار مي گيرد .



تولد اوژن هريگل :



در چنين روزي در سال 1885 ميلادي اوژن هريگل فيلسوف آلماني ديده به جهان گشود . وي يكي از نخستين استادان فلسفه ذن در اروپا به شمار مي رود .



تولد برنارد آلواس زيمرمان :



در چنين روزي در سال 1918 ميلادي زيمرمان آهنگساز بر جسته آلماني متولد شد . " سربازان " عنوان مهمترين اثر وي نام دارد.



در گذشت كارل تئودور دراير :



در چنين روزي در سال 1968 ميلادي كارل تئودور دراير از برجسته ترين كارگردانان جهان ديده از جهان فروبست . وي اصالتا دانماركي بود . در بحث سينماي ديني نام دراير در صدر فيلمسازان قرار مي گيرد . « مصائب ژاندراك » به عنوان شاهكار وي هنوز نيز يكي از بر جسته ترين فيلم هاي تاريخ سينماست .



عليه پروتستان ها :



در چنين روزي در سال 1627 ميلادي دو كشور فرانسه و اسپانيا يا يكديگر قرار دادي را امضا كردند كه بر اساس آن مي توانستند عليه پروتستان ها اقداماتي را انجام دهند . البته پيشتر در سال 1525 ميلادي پارلمان فرانسه در همين روز قانون تعقيب پروتستان ها را از تصويب نمايندگان گذراند .



تاسيس كمپاني هند شرقي آلماني :



در چنين روزي در سال 1602 ميلادي كمپاني هند شرقي مربوط آلمان ( دوچ ) تاسيس شد .



پيشروي ارتش فرانسه :



ارتش فرانسه ارتش عثماني را در منطقه هلي پليس شكست داد و به سمت قاهره پيش روي كرد .



حمله آلمان به مالت :



در چنين روزي در سال آلمان به كشور مالت حمله ور شد .



پرن محكوم به زندان :



در چنين روزي در سال 1981 ميلادي رييس جمهور سابق آرژانتين ايزابل پرن به هشت سال حبس محكوم شد .





مداخله ديوان :



در چنين روزي در سال 1980 ميلادي ايالات متحده آمريكا پرونده گروگانگيري جاسوسان آمريكايي در ايران ( ماجراي سيزدهم آبان ) را به ديوان بين المللي لاهه ارجاع كرد .

