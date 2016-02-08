آرسنال استعدادیاب لسترسیتی را به خدمت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال یکشنبه هفته آینده در ورزشگاه امارات میزبان لسترسیتی است.

«بن ریگلسوورث» بر روی توییتر خود نوشت که از سمت مسئول استعدادیابی لستر جدا شده و به آرسنال پیوسته است.

ریگلسوورث نوشت: پس از سه و نیم سال حضور در لسترسیتی و کار با مردمی فوق العاده، اکنون فصل جدیدی را آغاز می کنم. البته تصمیم بسیار دشواری بود. اینکه بخواهم لستر را ترک کنم اما باید از این فرصت نهایت استفاده را می بردم چون شاید دیگر تکرار نشود. برای لستر بهترین آرزوها را دارم چون آنها باعث شدند در جایی قرار بگیرم که امروز هستم.

وی در زمان حضورش در لستر، ریاض محرز و انگولو کانته را کشف کرد که هر دو نقش بزرگی در موفقیت امروز لستر دارند.

محرز در سال ۲۰۱۴ با مبلغ ۴۰۰ هزار پوند از لوهاور به لستر پیوست و امروز در کنار «جیمی واردی» خط حمله آتشین لستر را تشکیل می دهند.

کانته هم که تابستان گذشته از کان با شش میلیون پوند به این تیم پیوست در قلب خط میانی لستر نقشی کلیدی ایفا کرده است.