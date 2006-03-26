امروز در تاريخ

اعتراض به كمپ ديويد:

در چنين روزي در سال 1358 هجري شمسي، مردم هميشه در صحنه كشور مان در تظاهراتي تاريخي نسبت به امضاي پيمان كمپ ديويد ( صلح ميان مصرو رژيم صهيونيستي ) خشم و انزجار خود را نسبت به مفاد اين پيمان به نمايش گذاردند . انور سادات در طول رياست جمهوري خود با امضاي پيمان ننگين كمپ ديويد با مناخيم بگين به نوعي رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و در پيماني به نام كمپ ديويد صدد صلح با اين رژيم بر آمد.



آغاز عمليات بيت المقدس چهار: در چنين روزي در سال1367هجري شمسي عمليات بيت المقدس چهار در منطقه در بنديخان در سليمانيه عراق آغاز شد . اين عمليات به فرماندهي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بارمزيا اباعبدالله (ع) آغاز شد. در چنين روزي در سال 1358 هجري شمسي، مردم هميشه در صحنه كشور مان در تظاهراتي تاريخي نسبت به امضاي پيمان كمپ ديويد ( صلح ميان مصرو رژيم صهيونيستي ) خشم و انزجار خود را نسبت به مفاد اين پيمان به نمايش گذاردند . انور سادات در طول رياست جمهوري خود با امضاي پيمان ننگين كمپ ديويد با مناخيم بگين به نوعي رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و در پيماني به نام كمپ ديويد صدد صلح با اين رژيم بر آمد.در چنين روزي در سال1367هجري شمسي عمليات بيت المقدس چهار در منطقه در بنديخان در سليمانيه عراق آغاز شد . اين عمليات به فرماندهي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بارمزيا اباعبدالله (ع) آغاز شد.

تولد رابرت فراست:



تولد جوزف كمپل:



تولد تنسي ويليامز

تولد كريستيان بي آنفينسن:

درگذشت والت ويتمن:

محاصره يافا:



نابودي كاراكاس:



نخستين كمپاني فيلم:



پايان نخستين جنگ بالكان:

حمله به اسن:

روز درختكاري:

در چنين روزي در سال 1874 ميلادي رابرت فراست شاعر مشهور آمريكايي ديده به جهان گشود . «جاده ساخته نشده » عنوان مهمترين اثر اوست . فراست در ابتدا به كار مزرعه داري مشغول بود . وي پس از مدتي حضور در انگلستان به شعر روي آورد و نخستين كتاب شعر خود را در اين كشور منتشر نمود . او بعدها به آمريكا مهاجرت نمود و در آن ديار به يكي از قدرتمندترين شاعران بدل شد . "فاصله هاي كوهها" و "درخت بيننده" از ديگر آثار اويند. وي موفق شد در طول زندگي ادبي اش چهار بار جايزه معتبر ادبي پوليتزر را در يافت دارد.در چنين روزي در سال 1904 ميلادي جوزف كمپل اسطوره شناس مشهور انگيسي به دنيا آمد . «تصاوير اسطوره اي » عنوان مهمترين اثر مكتوب اوست.در چنين روزي در سال 1911 ميلادي تنسي ويليامز نمايشنامه نويس بر جسته آمريكايي به دنيا آمد . "گربه اي بر پشت بام" عنوان مهمترين نمايشنامه وي نام دارد .در چنين روزي در سال 1916 ميلادي آنفينسن شيميدان مشهور آمريكايي متولد شد . او در حوزه فيزيولوژي تحقيقات بسياري به انجام رسانده است . وي به سال 1972 ميلادي جايزه نوبل شيمي را از آن خود كرد.در چنين روزي در سال 1892 ميلادي والت ويتمن شاعر آمريكايي در سن هفاد و دو سالگي در گذشت. ويتمن در سال 1819 در آمريكا به دنيا آمد . وي در ميانه جنگ هاي شمال و جنوب آمريكا در يكي از بيمارستان هاي نظامي مشغول خدمت بود . ويتمن به سال 1881 ميلادي شاهكار ادبي خود را با نام «علف ها» منتاشر ساخت . «سرود درختان جنگل سرخ » از ديگر آثار آن شاعر بنام آمريكايي است.در چنين روزي در سال 1799 ميلادي ناپلئون يافا در كشور فلسطين را به محاصره خويش در آورد.در چنين روزي در سال 1812 ميلادي بر اثر زلزله اي در كاراكاس نود درصد اين شهر نابود شد . حدود بيست هزار نفر بر اثر اين زلزله جان باختند.در چنين روزي در سال 1885 ميلادي ، نخستين كمپاني فيلم تجاري با عنوان مپاني فيلم ايستمن آغاز به كار كرد.در چنين روزي در سال 1913 بلغارسان منطقه آدريان پل را به اشغال خود در آورد . با اين اشغال نخستين جنگ بلان پايان يافت.در چنين روزي در سال 1944 ميلادي و در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم بيش از هفتصد هواپيماي بريتانيا شهر اسن را مورد تهاجم نظامي خويش قرار داد.