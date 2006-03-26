امروز در تاريخ

در چنين روزي در سال 1358 هجري شمسي، مردم هميشه در صحنه كشور مان در تظاهراتي تاريخي نسبت به امضاي پيمان كمپ ديويد ( صلح ميان مصرو رژيم صهيونيستي ) خشم و انزجار خود را نسبت به مفاد اين پيمان به نمايش گذاردند . انور سادات در طول رياست جمهوري خود با امضاي پيمان ننگين كمپ ديويد با مناخيم بگين به نوعي رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و در پيماني به نام كمپ ديويد صدد صلح با اين رژيم بر آمد.
آغاز عمليات بيت المقدس چهار:
در چنين روزي در سال1367هجري شمسي عمليات بيت المقدس چهار در منطقه در بنديخان در سليمانيه عراق آغاز شد . اين عمليات به فرماندهي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بارمزيا اباعبدالله (ع) آغاز شد.
تولد رابرت فراست:
در چنين روزي در سال 1874 ميلادي رابرت فراست شاعر مشهور آمريكايي ديده به جهان گشود . «جاده ساخته نشده » عنوان مهمترين اثر اوست . فراست در ابتدا به كار مزرعه داري مشغول بود . وي پس از مدتي حضور در انگلستان به شعر روي آورد و نخستين كتاب شعر خود را در اين كشور منتشر نمود . او بعدها به آمريكا مهاجرت نمود و در آن ديار به يكي از قدرتمندترين شاعران بدل شد . "فاصله هاي كوهها" و "درخت بيننده" از ديگر آثار اويند. وي موفق شد در طول زندگي ادبي اش چهار بار جايزه معتبر ادبي پوليتزر را در يافت دارد.
تولد جوزف كمپل:
در چنين روزي در سال 1904 ميلادي جوزف كمپل اسطوره شناس مشهور انگيسي به دنيا آمد . «تصاوير اسطوره اي » عنوان مهمترين اثر مكتوب اوست.
تولد تنسي ويليامز:
در چنين روزي در سال 1911 ميلادي تنسي ويليامز نمايشنامه نويس بر جسته آمريكايي به دنيا آمد . "گربه اي بر پشت بام" عنوان مهمترين نمايشنامه وي نام دارد .
تولد كريستيان بي آنفينسن:
در چنين روزي در سال 1916 ميلادي آنفينسن شيميدان مشهور آمريكايي متولد شد . او در حوزه فيزيولوژي تحقيقات بسياري به انجام رسانده است . وي به سال 1972 ميلادي جايزه نوبل شيمي را از آن خود كرد.
درگذشت والت ويتمن:
در چنين روزي در سال 1892 ميلادي والت ويتمن شاعر آمريكايي در سن هفاد و دو سالگي در گذشت. ويتمن در سال 1819 در آمريكا به دنيا آمد . وي در ميانه جنگ هاي شمال و جنوب آمريكا در يكي از بيمارستان هاي نظامي مشغول خدمت بود . ويتمن به سال 1881 ميلادي شاهكار ادبي خود را با نام «علف ها» منتاشر ساخت . «سرود درختان جنگل سرخ » از ديگر آثار آن شاعر بنام آمريكايي است.
محاصره يافا:
در چنين روزي در سال 1799 ميلادي ناپلئون يافا در كشور فلسطين را به محاصره خويش در آورد.
نابودي كاراكاس:
در چنين روزي در سال 1812 ميلادي بر اثر زلزله اي در كاراكاس نود درصد اين شهر نابود شد . حدود بيست هزار نفر بر اثر اين زلزله جان باختند.
نخستين كمپاني فيلم:
در چنين روزي در سال 1885 ميلادي ، نخستين كمپاني فيلم تجاري با عنوان مپاني فيلم ايستمن آغاز به كار كرد.
پايان نخستين جنگ بالكان:
در چنين روزي در سال 1913 بلغارسان منطقه آدريان پل را به اشغال خود در آورد . با اين اشغال نخستين جنگ بلان پايان يافت.
حمله به اسن:
در چنين روزي در سال 1944 ميلادي و در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم بيش از هفتصد هواپيماي بريتانيا شهر اسن را مورد تهاجم نظامي خويش قرار داد.
روز درختكاري:
همه ساله چنين روزي به عنوان روزدرختكاري در كشور هاي لسوتو و اسپانيا گرامي داشته مي شود.
درگذشت سيف الدوله حمداني:
در چنين روزي در سال 356 ه ق سيف الدوله حمداني يكي از بر جسته ترين اميران دولت حمداني در گذشت . وي يكي از برپا دارندگان نهضت تمدني و فرهنگي عرب در عصر حمدانيان بودند.
نظر شما