تداوم حمایت تسلیحاتی خارجی از تروریسم/ احتمال دیدار اسد از مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، الكسندر كنشاك سفیر روسیه در سوریه با اشاره به اینکه توان مالی سوریه که به دلیل وقوع جنگ خانمان سوز از سوی تروریست های تکفیری داعش و وضعیت نابسامان اقتصادی و اعمال تحریم از سوی غربی ها به شدت کاهش یافته، اظهار داشت: ارسال برخی محموله های سلاح به صورت رایگان و یا با شرایط آسان به دمشق تحویل صورت می گیرد.

وی با اشاره به بهره گیری مسکو از سازوکارهای گوناگون برای تحویل سلاح به دمشق تاکید کرد: ارسال سلاح و جنگ افزار به صورت کاملا قانونی و بر اساس قوانین بین المللی و بنا به درخواست حکومت مشروع است.

وی همچنین بر اهمیت افزایش همکاری نظامی میان سوریه و روسیه در برهه کنونی تاکید کرد.

سفیر روسیه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص هماهنگی با برخی از گروه های معارض سوری تصریح کرد: مسکو با برخی گروه های میانه رو در سوریه هماهنگی کرده است و ما همکاری خود را با این گروه ها به منظور مبارزه با تروریسم افزایش خواهیم داد.

وی افزود در همین راستا نشانه های مثبتی نیز وجود دارد که به دلیل حساسیت موضوع امکان تشریح آنها وجود ندارد.

کنشاک با بیان اینکه دستاوردهای سوریه موجب شد تا متحدان تروریست ها و حامیان مالی آنها سلاح های پیشرفته تری از جمله سامانه های دوش پرتاب را برای این گروه های تکفیری ارسال کنند، تاکید کرد: این اقدامات موجب افزایش و گسترش آتش جنگ در سوریه می گردد.

وی افزود: این سلاح ها در نهایت به دست داعش و جبهه النصره می افتد. این اقدام به جنگ داخلی در سوریه دامن می زند و عملیات مبارزه با تروریسم را طولانی تر می کند. معمولا پس از هر تحول میدانی به نفع نیروهای دولتی سوریه این قبیل کمک ها از سوی کشورهای خارجی و برخی کشورهای همسایه سوریه برای گروه های مسلح غیر قانونی در سوریه افزایش می یابد.

سفیر روسیه گفت: بعید نیست که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به منظور دیدار با پوتین همتای روس خود به مسکو سفر کند. این امر در حال حاضر در جدول برنامه ها نیست اما در شرایطی که روسای جمهور دو کشور در این خصوص توافق کنند، این دیدار انجام خواهد شد.

وی افزود: در آینده نزدیک انتظار می رود مسئولان عالی رتبه روسی نیز به دمشق سفر کنند. در حال حاضر روابط میان این دو کشور در سطوح مختلف قوی است.