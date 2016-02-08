پهنای باند اینترنت کشور هشت برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد ظهر امروز در آیین افتتاح مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای جنوب غرب کشور در سالن جلسات ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: هدف ما دسترسی همه آحاد مردم به پهنای بند است ولی در زمینه اجرایی کردن شبکه ملی اطلاعات در کشور از برنامه اجرایی عقب هستیم و تنها ۱۵ درصد از شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده است.

وی افزود: اجرای شبکه ملی اطلاعات به طور طبیعی وقت بسیاری از وزارتخانه را گرفته و وزیر ارتباطات تلاش زیادی برای تقویت نهاد مدیریت و ساماندهی مجدد آن انجام داده و طبق دستور وی تا پایان برنامه به همه اهداف آن باید رسیده باشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: برای ۶۰ درصد خانواده های کشور پهنای باند تعریف می کنیم و برای بنگاه ها و نهادها این پهن باند باز است. ظرفیت های داده های ارتباطات کشور از ۵۰۰ گیگابایت به چهار ترابایت رسیده که نشان دهنده رشد هشت برابری است و هدف رسیدن به ۲۰ ترابایت است.

جهانگرد اضافه کرد: در سال شروع این ظرفیت ۷۶ ترابایت بود در حالی که الان به ۳۰۰ گیگابایت رسیده و تا عید ۱۰۰ گیگابایت دیگر به آن اضافه می شود. شبکه ملی اطلاعات در حال اتمام است و برنامه ریزی برای کلیه اپراتورها فراهم و در بخش توسعه سرویس ها قرار دارد و مهمترین برنامه قسمت آن دولت الکترونیک است.

وی عنوان کرد: همه فعالیت های ما ساماندهی شده و تا قبل از پایان سال اولین پورتال ملی رونمایی می شود. ما ساختاری را دنبال می کنیم و در بخش سوم کمک به توسعه کسب و کارها و اقتصاد دانش بنیان هدف ما است که فعالیت های زیادی را در این راستا شروع کرده ایم که شامل دادن وام کم بهره و تسهیل حقوقی برای شرکت های دانش بنیان است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مجموعه مقررات و بسترسازی حقوقی لازم را برای اینکه در سطح داخل و خارج فعالیت کسب و کارها را تقویت کنیم انجام داده ایم و برای همه این برنامه ها دانشگاه را شریک راهبردی می دانیم و مجموعه این فعالیت ها در تعامل مستقیم با دانشگاه انجام می شود.

جهانگرد بیان کرد: به زودی بیش از ۱۰ نقطه در کشور هانی پارک نصب که موجب ارتقای امنیت شبکه در بانک ها و صنایع می شود و یک خط اعتباری در قالب طرح ها اعلام و رویکرد ما در تاسیس واحدهای آپا ایجاد نهادهای اداری نیست.