شكست سنگين پاس در اصفهان/ ذوب آهن براي استقلال بازي كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال پاس در حالي پا به اين ديدار گذاشته بود تا با كسب هر سه امتياز بازي، صدرنشيني خود را تثبيت كند اما روي اصل غافلگيري ، شكست تحقيرآميزي را متحمل شد.

بر پايه اين گزارش، نيمه اول اين ديدار در حالي كه پاس برتري نسبي نسبت به ذوب آهن داشت با نتيجه تساوي بدون گل خاتمه يافت. با آغاز نيمه دوم شكل بازي هر دو تيم تغيير كرد و هر چقدر ذوب آهن حساب شده تر بازي كرد ، ضريب اشتباهات بازيكنان پاس بالا بود تا آنجا كه تيم ميزبان با تكيه بر ضدحمله ، سه بار دروازه ميهمان خود را باز كرد.



گل اول ذوب آهن از روي حركت اسماعيل فرهادي در دقيقه 48 به دست آمد. در اين لحظه مدافع پاس ، توپ عرضي مهاجم ذوب آهن را به اشتباه وارد دروازه خودي كرد. آرش برهاني در دقيقه 61 توانست بر اثر اشتباه مدافعان ذوب آهن در آفسايد گيري با دروازه بان حريف تك به تك شود اما توپ او به صورت اريب ، عرض درواره را طي كرد. در دقيقه 72 تيم فوتبال ذوب آهن به گل دوم رسيد. داسيلوا بر روي ضدحمله صاحب موقعيت گلزني شد و خروج اشتباه سامان صفا باعث شد تا دروازه تيم ميهمان براي بار دوم باز شود.

ذوب آهن يك بار ديگر در دقيقه 85 توسط مهدي رجب زاده به گل رسيد. اين تيم باز هم بر روي ضدحمله صاحب موقعيت گلزني شد و دروازه پاس را بازكرد تا سبزپوشان تهراني شكست تحقيرآميزي را در اصفهان تجربه كنند.

تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان در اين ديدار بيش از آنكه براي خودش بازي كند براي استقلال بازي كرد تا آبي هاي تهران سال 1384 را با صدرنشيني به پايان ببرند.