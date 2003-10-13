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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۵۲

عراق در نشست دفتر تحريم اسراييل در دمشق شركت كرد

عراق در نشست دفتر تحريم رژيم صهيونيستي در دمشق براي بحث و بررسي ليست سياه شركتهايي كه با اين رژيم رابطه دارند ، شركت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فرا منطقه اي الشرق الاوسط، دراين نشست 18 كشور عضو اتحاديه عرب شركت كردند اما كشورهاي مصر ، اردن و موريتاني به دليل داشتن روابط ديپلماتيك با رژيم صهيونيستي  شركت نكردند.
صباح عبدالوهاب كاردار سفارت عراق در دمشق به عنوان نماينده عراق در اين نشست شركت كرد.
گفتني است دفتر تحريم اسراييل در سال 1951 از سوي اتحاديه عرب تشكيل شد و سالي دو بار براي بررسي راهكار هاي تحريم شركتهاي طرف قرار داد با اسراييل در دمشق تشكيل جلسه مي دهد .
اين نشستها براي تحريم مستقيم شركت هاي اسرائيلي  و تحريم غير مستقيم شركتهاي كشورهاي ديگر كه مناسبات تجاري با اسراييل دارند، برگزار مي شود ، اين دفتر ليست شركتهاي بين المللي را كه در معرض تحريم قرار خواهند گرفت ، فاش نكرده است .
کد مطلب 30455

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