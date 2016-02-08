سالن ورزشی شهر «نرجه» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، ایرج حیدری فرماندار تاکستان و جمعی از مسئولان محلی بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره در شهر نرجه آغاز شد.

سالن ورزشی چند منظوره جهان پهلوان تختی شهر نرجه در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ساخته شده است.

فریدون همتی در مراسم افتتاح این سالن ورزشی با گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهارداشت: دهه فجر یادآور دستاوردی بزرگ و معنوی از امامی است که توانست با لطف الهی و پشتیبانی مردم ریشه رژیمی ستمشاهی را در هم بپیچد و بنیانگذار حکومتی اسلامی شود.

وی افزود: در دهه مبارک فجر باید قدردان نعمت الهی باشیم و با صیانت از ارزشها زمینه تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی را فراهم کنیم.

استاندار یادآورشد: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید دستاوردهای انقلاب را به نسل جوان منتقل و آنها را با ارزشهای بدست آمده بیشتر آشنا کنیم.

وی ضمن انتقاد از نصب بنرهای خیرمقدم برای استاندار و هیئت همراه گفت: نباید این تشریفات به یک رویه تبدیل شود و هزینه زیادی در این زمینه مصرف شود و اگر نیت شما تشکر از خدمات مدیران است تنها یک بنر کافی است.

استاندار همچنین از کلیپ پخش شده در خصوص ساخت سالن ورزشی که تصویر یکی از داوطلبان نیز در آن گنجانده شده بود انتقاد کرد و اظهارداشت: وقتی اعلام می کنیم باید بیطرفی را رعایت کنیم شعار نمی دهیم و باید در عمل نشان دهیم پایبند قانون هستیم.

وی اضافه کرد: همین کار می تواند شائبه طرفداری از یک جناح و یا یک فرد را در اذهان تقویت کند و دیگر نمی توانیم بگوییم این حرکت بدون اطلاع و سهوی بوده و همه خدمات را زیر سوال می برد.

همتی تصریح کرد: هیچ مسئولی حق ندارد تا زمان انتخابات از داوطلبی حمایت و یا طرفداری کند و یا به گونه ای رفتار کند که طرفداری از آن استنباط شود و امیدواریم این حرکت تکرار نشود و همه تلاش خود را بکار بندیم تا با بیطرفی کامل انتخابات به صورت سالم و قانونمند و با رعایت همه ضوابط شرعیذ و قانونی برگزار شود.

استاندار گفت: امیدواریم انتخابات این دوره نیز با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود و مجلسی کارآمد و قوی با رای ملت شکل بگیرد.