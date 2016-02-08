تلاش دیپلماتیک آلمان و ترکیه جهت پایان دادن به درگیری در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «احمد داود اغلو»، نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه و در جریان سخنرانی مطبوعاتی مشترک با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان گفت: بشر دوستی در ورطه آزمایش قرار گرفته است. هزاران نفر از پناهندگان، امروز گرفتار این درگیری شده اند. برای حل این معضل نیاز به مذاکرات و گفتگو های دیپلماتیک داریم.

داود اغلو گفت: این درست نیست که دنیا از ترکیه این انتظار را داشته باشد که بار سنگین پناهجویان را به تنهایی به دوش بکشد. او ضمن تشکر از کمک های آلمان ادعا کرد حدود ۳۰ هزار نفر از پناهجویان در اثر حمله هوایی نیرو های روسیه به حلب، به پشت مرزهای ترکیه پناه آورده اند.

داود اغلو در مورد گفتگو های مشترک خود با آنگلا مرکل نیز گفت: دو کشور در جریان گفتگو های سیاسی به توافق رسیدند تا سیل آوارگان از حلب به خارج از مرزهای سوریه را متوقف کنند.

وی همچنین از توافق کشورش با آلمان برای دخالت دادن بیشتر ناتو در مراقبت و نظارت بر مرزهای سوریه خبر داد. داود اغلو ضمن اعلام توافق انجام شده با آلمان جهت مبارزه با قاچاق انسان گفت: ما همیشه به قاچاق انسان به چشم جنایت علیه بشریت نگریسته ایم.

داود اغلو برای اثبات مدعای خود به غرق شدن قایق حامل پناهجویان غیر قانونی در روز دوشنبه اشاره کرد که در جریان آن، ۳۰ نفر کشته شدند.

مرکل نیز از آلمان و ترکیه به عنوان دو کفه ترازو در سامان دهی و کمک به پناهجویان یاد کرد.

وی نیز در موضعی شبیه به نخست وزیر ترکیه در قبال حملات جنگنده های روسی مدعی شد که مردم حلب در درد و رنج هستند و گفت: خشونت ها باید هر چه سریعتر پایان یابند.