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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۵

بررسی یک فوریت تعیین نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی در شهر تهران

بررسی یک فوریت تعیین نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی در شهر تهران

دویست و سی وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سه شنبه بیستم بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه آتی شورا یک فوریت لوایح تعیین نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی در شهر تهران و تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای در شهر تهران بررسی خواهد شد.

همچنین لایحه تامین منابع مالی پایدا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در دویست و سی و هفتمین جلسه شورا بررسی می شود.

در ادامه جلسه  لایحه منشور حقوق و تکالیف شهروندی و لایحه اصلاحیه و تعیین و تمدید مدت مصوبه مجوز انتقال صنوف مزاحم و آلاینده شهر تهران به اراضی تالاب بهرم بررسی خواهد شد.

تغییر نام ۱۹ خیابان و معبر نیز در دستور جلسه آتی شورا قرار دارد.

کد مطلب 3045525
نورا حسینی

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