اسامي پذيرفته شدگان پيام نور و موسسات غير انتفاعي در مرحله تكميل ظرفيت فردا اعلام مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي مراكز دانشگاهي پيام نور، دوره هاي روزانه و شبانه برخي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و همچنين رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي درمرحله تكميلي ظرفيت آزمون سراسري سال 1384 روز يكشنبه 28اسفند ماه سالجاري از طريق ويژه نامه پيك سنجش منتشر مي شود.