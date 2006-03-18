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۲۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۳۸

سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد:

اسامي پذيرفته شدگان پيام نور و موسسات غير انتفاعي در مرحله تكميل ظرفيت فردا اعلام مي شود

اسامي پذيرفته شدگان پيام نور و موسسات غير انتفاعي در مرحله تكميل ظرفيت فردا اعلام مي شود

اسامي پذيرفته شدگان پيام نور و موسسات غير انتفاعي درمرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري اعلام مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي مراكز دانشگاهي پيام نور، دوره هاي روزانه و شبانه برخي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و همچنين رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي درمرحله تكميلي ظرفيت آزمون سراسري سال 1384 روز يكشنبه 28اسفند ماه سالجاري از طريق ويژه نامه پيك سنجش منتشر مي شود.

کد مطلب 304561

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