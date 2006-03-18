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۲۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۳۳

سرمربي ذوب آهن در گفت و گو با "مهر":

با ارائه بازي منطقي پاس را شكست داديم/با توسل به ضدحملات پيروز شديم

با ارائه بازي منطقي پاس را شكست داديم/با توسل به ضدحملات پيروز شديم

در نيمه اول ديدار با پاس بازيكنان ما يك بازي احساسي را به نمايش گذاشتند اما در بين دو نيمه با صحبت هايي كه انجام شد آنها به ارائه فوتبال منطقي روي آوردند.

رسول كربكندي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در اصفهان ضمن بيان اين مطلب افزود: در نيمه دوم از موقعيت هاي به دست آمده به بهترين شكل استفاده كرديم و روي ضدحملات توانستيم شكست سنگيني را به پاس تحميل كنيم. اين پيروزي براي تيم ما  از اهميت فراواني برخوردار است.

سرمربي ذوب آهن خاطرنشان ساخت: در نيمه دوم بازيكنان ما توانايي خود را به اثبات رساندند ضمن آنكه نتيجه اين ديدار براي ما مهم بود و هدفمان اين بود كه به مكان هاي بالاي جدول صعود كنيم .

كربكندي در پايان اظهار داشت: ما در ديدار با پاس فقط براي خودمان بازي كرديم و نه براي استقلال. تيم ذوب آهن هنوز هم شانس قهرماني دارد و سعي خواهيم كرد در بازي هاي آتي ديدارهاي خود را با پيروزي پشت سر بگذاريم.

کد مطلب 304562

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