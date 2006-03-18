با ارائه بازي منطقي پاس را شكست داديم/با توسل به ضدحملات پيروز شديم

رسول كربكندي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در اصفهان ضمن بيان اين مطلب افزود: در نيمه دوم از موقعيت هاي به دست آمده به بهترين شكل استفاده كرديم و روي ضدحملات توانستيم شكست سنگيني را به پاس تحميل كنيم. اين پيروزي براي تيم ما از اهميت فراواني برخوردار است.

سرمربي ذوب آهن خاطرنشان ساخت: در نيمه دوم بازيكنان ما توانايي خود را به اثبات رساندند ضمن آنكه نتيجه اين ديدار براي ما مهم بود و هدفمان اين بود كه به مكان هاي بالاي جدول صعود كنيم .

كربكندي در پايان اظهار داشت: ما در ديدار با پاس فقط براي خودمان بازي كرديم و نه براي استقلال. تيم ذوب آهن هنوز هم شانس قهرماني دارد و سعي خواهيم كرد در بازي هاي آتي ديدارهاي خود را با پيروزي پشت سر بگذاريم.