به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری شامگاه دوشنبه در مراسم جشن انقلاب که در دفتر نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه همدان برگزار شد، با اشاره به اینکه شهدای همدان در پیروزی انقلاب اسلامی اثرگذار بوده‌اند، عنوان کرد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی با ترکیب قطعات مختلفی از فقه، منظومه انقلاب اسلامی را پایه‌ریزی کرد.

وی با بیان اینکه در تاریخ اسلام به‌ غیر از صدر اسلام حکومتی که ارزش‌های اسلامی را متبلور کند، نداشته‌ایم، ادامه داد: برای به ثمر رساندن نهال انقلاب اسلامی قبل از پیروزی آن، از سال ۴۲ شهدای بسیاری فدا شدند و افراد زیادی شکنجه‌ها تحمل کرده‌اند که نتیجه آن در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ متبلور شد.

رئیس اسبق کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه رهبر کبیر انقلاب اسلامی با عزم دینی قیام کرد تا این ظرفیت بزرگ انقلاب اسلامی را پی‌ریزی کند، عنوان کرد: نظام اسلامی ایران متکی به اهل‌بیت است و به جریان وحی الهی اتصال دارد.

انواری با بیان اینکه مردم پشتیبان نظام اسلامی در ایران هستند و حضور آنان در صحنه موجب بروز انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی شد، گفت: مردم‌سالاری دینی یک حقیقت است و سبک زندگی مردم با روی دادن انقلاب به سمت اسلامی شدن پایه‌ریزی شد.

وی با تأکید بااینکه اگر دل‌ها به یکدیگر گره بخورد آن زمان رنگ خدایی می گیرد، بیان داشت: در مبارزات انتخاباتی از محوری که رهبرکبیر انقلاب ترسیم کرده‌اند فاصله گرفته‌ایم.

رئیس اسبق کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: ماندگاری نظام دینی در دین‌داری است و اگر هم‌گرایی در بین مردم از بین برود و دست از ولایت‌فقیه کشیده شودبه یک حکومت لیبرال تبدیل خواهیم شد اما تا زمانی که دل‌ها به یکدیگر متصل است همدیگر را یاری می‌کنیم.

انواری گفت: بسیاری از افراد در دوران قبل از انقلاب اسلامی از مبارزان بودند اما پس از انقلاب چون منافع شخصی‌شان با انقلاب سازگار نبود خون به دل امام خمینی (ره) و اینک رهبر انقلاب می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حکومت دینی برای حذف باطل، ایجادشده است، بیان داشت: در ساختار اسلام قدرت یک طعمه نیست بلکه ابزاری است که می توان با آن به اسلام خدمت کرد.