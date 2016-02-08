به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته نود همانند هفته گذشته به خاطر جشنواره فیلم فجر کوتاه‌تر از زمان معمول بود. نظرسنجی برنامه این هفته به بهترین بازیکن جوان فوتبال ایران با گزینه‌های سردار آزمون، محمدرضا اخباری، مهدی ترابی، علیرضا جهانبخش، روزبه چشمی، سعید عزت اللهی و احمد نوراللهی اختصاص داشت.

داور به نفع پرسپولیس سوت زد!

ابتدا مسابقات باقی مانده از هفته هجدهم و سپس مسابقات هفته نوزدهم به نمایش گذاشته شد. بعد از آن، صحنه های مشکوک داوری بازی پرسپولیس و سپاهان پخش شد. مسعود مرادی کارشناس داوری با اشاره به اشتباهات داور این مسابقه اعلام کرد که برای سپاهان یک پنالتی گرفته نشده (خطای محسن بنگر روی محمدرضا خلعتبری) و گل دوم پرسپولیس به این تیم اصفهانی صحیح نبوده است.

عادل تکذیب کرد

عادل فردوسی پور در جریان برنامه تاکید کرد که «نود» نه در اینستاگرام صفحه دارد و نه در تلگرام، کانال. وی از مردم خواست که به اسامی شبکه‌هایی که به اسم نود صفحه دارند، توجه نکنند.

تکرار اشتباهات داوری در بازی پرسپولیس – ذوب آهن

بازی پرسپولیس با ذوب آهن در هفته نوزدهم هم از جمله مسابقاتی بود که صحنه‌های مشکوک داوری کم نداشت. با توجه به اینکه دیدار این دو تیم در جام حذفی با اشتباهات تاثیرگذار داوری همراه بود، عملکرد خورشیدی داور بازی این هفته زیر ذره بین قرار گرفت و نکته عجیب اینکه اشتباهات او در این مسابقه چیزی کمتر از اشتباهات داور جام حذفی نداشت.

مسعود مرادی کارشناس داوری اشتباهات خورشیدی را اینطور برشمرد: مدافع ذوب آهن باید در نیمه اول به خاطر انجام خطا روی مهدی طارمی اخراج می شد؛ پنالتی اعلام شده برای پرسپولیس به واسطه حضور طارمی در آفساید درست نبود؛ در دقایق پایانی بازی روی بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه ذوب آهن خطای پنالتی صورت گرفت که داور این پنالتی را به نفع سرخپوشان اعلام نکرد.

طبق آنالیز برنامه نود، داوران لیگ برتر این هفته 14 اشتباه تاثیرگذار داشتند که این امر در نوع خودش یک رکورد است!

سردار بهترین بازیکن جوان ایران شد

در پایان برنامه اعلام شد که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در نظرسنجی شرکت کرده اند که ۳۲ درصد به سردار آزمون به عنوان بهترین بازیکن جوان رای دادند و بعد از وی، احمد نوراللهی در رده دوم قرار گرفت.