به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی، دوشنبه شب در سی امین نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی در اراک اظهار داشت: حتی الامکان از تعطیل شدن واحدهای تولیدی جلوگیری شود و نباید این اتفاق ناگوار رخ دهد که واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی در استان بیش از این صدمه ببینند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بیکاری و لااقل جلوگیری از افزایش آن در استان گویای این واقعیت است که بخش های مختلف استان با تحمل فشارها از بیکار شدن وسیع کارگران جلوگیری کردند و دستگاه ها مقاومت کردند تا واحدهای صنعتی به تعطیلی کشانده نشوند.

وی افزود: رسالت دولت و مسئولان این است که نگذارند واحدهای صنعتی تعطیل و به دنبال آن کارگران بیکار شوند و به نحوی عمل کنند که بستر برای سرمایه گذاری در استان مرکزی مهیا شود.

زمانی قمی تصریح کرد: در بازدیدهایی که طی دهه فجر از واحدهای صنعتی مختلف استان داشتم واحدهای صنعتی جدیدی در شهرستان های استان در حال احداث است و برخی از این واحدها نیز افتتاح شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند بنابراین باید با حمایت های این واحدهای نوپا زمینه ادامه فعالیت و گسترش فعالیت آنها فراهم شود.

استاندار مرکزی خطاب به بانک های عامل که برخی از صنعت گران گرفتار وام های معوقه آنها هستند اظهار داشت: فراتر از مصوبات آن ارتباط وجدانی اصل و مهم است که بانک ها در ارتباط با جامعه و خدمت به مردم دارند پس باید فراتر از قبل در حل مشکلات واحدهای صنعتی تلاش کنند.

در این نشست صاحبان واحدهای صنعتی مشکلات خود از جمله مسائل مرتبط با تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بدهی های معوقه شان را به بانک ها مطرح کردند.

مکاتبه با وزیر صنعت، نفت و راه و شهرسازی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی

در ادامه این کارگروه محمدرضا حاجی پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: در مورد رفع مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان با وزیر صنعت و معدن مکاتباتی انجام شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه برخی از مسائل و مشکلات واحدهای بزرگ استان خارج از اختیارات حیطه استانی است می بایست موضوع در سطح ملی و با وزرای مربوطه مطرح و رسیدگی شود.

حاجی پور اظهار داشت: بر همین اساس نشستی با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزرای کشور، وزیر نفت و راه و شهرسازی در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که رونوشت نتایج این نشست در اختیار استاندار مرکزی قرار گرفت تا با پیگیری این تصمیمات، در مسیر رفع موانع و مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی استان اقدام شود.

در حاشیه این کارگروه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سی امین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی هفت شرکت صنعتی و معدنی مسائل و مشکلات خود را که شامل موضوع معوقه های بانکی، حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی بود مطرح کردند.

وی افزود: در پی آن هستیم که شرایط برای تداوم و توسعه بخش صنعت و اشتغال زایی در استان مرکزی مهیا شود.

حاجی پور بیان داشت: حضور استاندار در اینگونه جلسات می تواند بسیار موثر باشد چرا که عمدتا بانک ها به دلیل قوانین و مقررات خود نمی توانند شرایط را برای واحدهای صنعتی مهیا کنند بنابراین حضور استاندار به عنوان مدیریت ارشد استان می تواند در مسیر تقویت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بسیار موثر باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در مورد مصوبات این جلسه و بدهی های معوقه واحدهای صنعتی که در این کارگروه حضور داشتند گفت: برای این واحدها یک دوره تنفس شش ماهه در نظر گرفته شد و مقرر شد پس از پایان دوره تنفس مدت بازپرداخت بدهی های معوقه نیز افزایش یابد.