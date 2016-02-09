به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوتراب بهرامی شامگاه دوشنبه در همایش محفل قرآنی کارکنان ناجا استان زنجان، با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه قرآنی باعث معنویت در نیروی انتظامی می شود، افزود:خوشبختانه این نیرو در استان در بحث توسعه فعالیت های قرآنی عملکرد خوبی دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق منویات مقام معظم رهبری باید ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور تربیت شود، اظهار کرد: نیروی انتظامی سیاست کاری را بر تحقق این امر مهم منوط کرده و از سال ۹۲ نیز طرح نهضت قرآنی در ناجا شروع شده و ۴۷ هزار نفر از کارکنان آن طی سال گذشته به صورت داوطلبانه در دوره های حفظ قرآن ثبت نام کردند.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا گفت: در پایان سال گذشته نیز از این تعداد ۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر در آزمون سازمان تبلیغات اسلامی قبول شدند و امسال هم ۵۷ هزار نفر نیز داوطلب شرکت در دوره های حفظ‌ قران هستند.

بهرامی افزود: با توجه به گزارش های رسیده از ۲۰ استان کشور ۲۰ هزار و ۱۰۰ نفر موفق به حفظ جزهایی از قرآن کریم شدند و با احتساب سال گذشته بیش از ۳۲ هزار نفر حافظ قرآن هستند.

وی تاکید کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ناجا هدفگذاری لازم را داشته و ناجا ظرفیت لازم برای تربیت این تعداد حافظ قرآنی را دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا افزود: در تابستان سالجاری ۳۰ هزار نفر از کارکنان وظیفه و پایور و خانواده های آنها در مسابقات قرآنی شرکت کردند.

بهرامی با بیان اینکه فعالیت های قرآنی در نیروی انتظامی روند مطلوبی دارد، گفت: نیروی انتظامی در راستای توسعه فعالیت های قرآنی برنامه های گسترده ای در دست اجرا دارد.

وی با تاکید بر اینکه قرآن باید از مهجوریت خارج شود، افزود: باید به قرآن بهاء داده شود و طرح نهضت قرآنی تقویت شود.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا با بیان اینکه حفظ قرآن کریم معنویت آور است، ادامه داد: قرآن کتاب زندگی بوده و راه درست را نشان می دهد.

بهرامی افزود: انقلاب اسلامی بر اساس آموزه ها و نگاه قرآنی شکل گرفته و گام برداشتن در مسیر آموزه های قرآنی مهم ترین اصل در پیروزی انقلاب اسلامی بود.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا گفت: سبک زندگی مردم باید اسلامی و دینی باشد چرا که باعث تحکیم بنیان خانواده می شود.

بهرامی تصریح کرد: جامعه اسلامی بدون پیاده کردن قرآن ناقص است و هویت هر جامعه اسلامی در راستای پیاده کردن قرآن امکان پذیر است.

وی افزود: نیروی انتظامی پناهگاه امنی همچون قرآن را برای خود انتخاب کرده است و اگر قرآن را زنده نگه داریم پاینده خواهیم بود.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا ابراز کرد: با وجود اعتقادات و باورهای دینی استقبال پرسنل ناجا از برنامه های قرآنی و فرهنگی دینی بسیار چشمگیر است.

بهرامی یکی از فعالیت های مهم و اصلی ناجا در چند سال اخیر را ترویج قرآن عنوان کرد و افزود: ناجا با توجه به فعالیت های قرآنی که انجام داده به عنوان دستگاه برتر در ترویج قرآن معرفی شده است.

وی همچنین با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: تدوام پیشرف و اقتدار ایران اسلامی همواره در سایه حضور و مشارکت مردم در صحنه های مختلف دفاع از نظام محقق شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا افزود: شاخص مهم در انتخاب نماینده اصلح تدین و دیندار بودن است.