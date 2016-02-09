مدارس ابتدایی استان قزوین امروز سه شنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش اشتان در پی بارش برف و سرمای شدید هوا و یخبندان سطح معابر مدارس ابتدایی استان قزوین در نوبت صبح امروز سه شنبه ۲۰ بهمن تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه با توجه به پیش‌بینی اداره هواشناسی استان و کاهش دمای هوا در شب گذشته و امروز روز سه شنبه و بروز یخبندان و مشکل شدن تردد برای دانش‌آموزان مدارس نوبت صبح در مقطع ابتدایی تعطیل شده است.

همچنین تمام مدارس استان قزوین در نوبت عصر دایر است و در صورت تغییر شرایط جوی و تعطیل شدن مدارس عصر موارد به اطلاع شهروندان خواهد رسید.