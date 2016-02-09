  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۷:۵۱

مدارس ابتدایی استان قزوین امروز سه شنبه تعطیل است

مدارس ابتدایی استان قزوین امروز سه شنبه تعطیل است

قزوین- در پی بارش برف و سرمای شدید و یخبندان سطح معابرتمامی مدارس ابتدایی استان قزوین در نوبت صبح در روز سه شنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش اشتان در پی بارش برف و سرمای شدید هوا و یخبندان سطح معابر مدارس ابتدایی استان قزوین در نوبت صبح امروز سه شنبه ۲۰ بهمن تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه با توجه به پیش‌بینی اداره هواشناسی استان و کاهش دمای هوا در شب گذشته و امروز روز سه شنبه و بروز یخبندان و مشکل شدن تردد برای دانش‌آموزان مدارس نوبت صبح در مقطع ابتدایی تعطیل شده است.

همچنین تمام مدارس استان قزوین در نوبت عصر دایر است و در صورت تغییر شرایط جوی و تعطیل شدن مدارس عصر موارد به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

 

 

 

     

 

کد مطلب 3045688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها