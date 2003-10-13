قهرماني شطرنج ايران پس از 28 سال درآسيا

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين رقابتها مرتضي محجوب با قهرماني درمسابقات منطقه غرب آسيا وكسب جوازحضوردر مسابقات قهرماني جهان، پس از28 سال شطرنج ايران را صاحب اين عنوان درسطح منطقه ساخت.

محجوب همچنين باكسب امتيازات لازم به درجه استاد بين المللي رسيد تا مزد زحماتش راگرفته وشطرنج ايران را صاحب افتخاري تازه كند.

اميرملاحي دراين رقابتها اگردربازي آخرخود ريسك نمي كرد وازحريف اماراتي اش يك مساوي مي گرفت، با كسب 6 امتياز به درجه استاد بين المللي مي رسيد. اما اودردورنهم باخت تا موقعيتي خوب را از دست داده باشد.

رضا رضايي مربي تيم اعزامي به مسابقات غرب آسيا سطح رقابتها را بالا ارزيابي كرد وگفت: اينكه پس از 28 سال دوباره به مقام قهرماني رقابتها دست مي يابيم، افتخاري بزرگ به حساب مي آيد.

رضايي افزود: دراين رقابتها محجوب رقابت تنگاتنگ وسختي را درراه قهرماني داشت، اما شادي پريدرازهمان ابتدا مقتدرانه در عرصه مسابقات حاضر شد تا با فاصله اي زياد نسبت به ديگرحريفان به مقام قهرماني برسد.

محجوب: حريف قطري سايه به سايه ام حركت كرد

مرتضي محجوب قهرمان مسابقات منطقه غرب آسيا دربازگشت ازاين رقابتها خاطرنشان كرد: دراين رقابتها وازدورچهارم به بعد آل سيد ازقطر سايه به سايه ام حركت مي كرد، ملي باحواسي جمع ادامه مسابقه هايم را پي گرفته وبا كسب 8 امتيازاز9 امتياز ممكن به مقام قهرماني رسيدم، ضمن آنكه دراينجا وظيفه خود مي دانم ازهمراهي اميرملاحي دراين رقابت قدرداني كنم.

گفتني است: درپايان مسابقات شطرنج منطقه غرب آسيا مرتضي محجوب وشادي پريدر با قهرماني دررقابتها جوازحضوردر مسابقات قهرماني جهان را كسب كردند تابه همراه احسان قائم مقامي استاد بزرگ شطرنج نمايندگان كشورمان را دراين رقابتها تشكيل دهند.

مسابقات قهرماني شطرنج جهان آذرماه برگزارخواهد شد وقرار است دراجلاس فدراسيون جهاني فيده دريونان (اواخر مهر ماه جاري) ميزبان مسابقات تعيين شود.