۲۸ واحد صنعتی و تولیدی راکد استان به چرخه تولید بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دیودیده شامگاه دوشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت ستان از هیچ تلاشی برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان فروگذار نبوده است، افزود: جذب سرمایه گذار در راستای شروع مجدد تولید و اجرای طرحهای نیمه تمام حوزه صنعت در استان یک ضرورت است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط پسابرجام قطعا حوزه سرمایه‌گذاری در کشور و استان گسترش می‌یابد و سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری نشان خواهند داد و این سازمان برای جذب افراد کارآفرین و سرمایه‌گذار بیش از پیش تلاش خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کارخانه پرس و بسته بندی انواع علوفه‌های دامی را یکی از این طرحها عنوان کرد که پس از سه سال تعطیلی مجددا راه اندازی شده است.

دیودیده افزود: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت سه هزار و ۹۵۴ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۳ نفر دوباره به چرخه تولید بازگشت.

وی با بیان اینکه بانکها می توانند مشارکت بیشتری در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی داشته باشند، اظهار داشت: تلاش مسئولان ارشد استان فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و ایجاد اشتغال در این بخش مهم است.

دیودیده تصریح کرد: با فعال شدن واحدهای تولیدی راکد، میزان اشتغالزایی در استان افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به نگاه دولت یازدهم به واحدهای تولیدی و حمایت خوب استاندار از بخش صنعت، واحدهای صنعتی و تولیدی رونق یافته و این امر رشد و توسعه استان را در پی دارد.