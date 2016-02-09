وقوع ۲۰ فقره تصادف فوتی و جرحی در جاده های زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته به علت بارش برف و کولاک چندین مورد تصادف جرحی فوتی در جاده های استان زنجان رخ داد.

وی اظهار کرد: ساعت ۱۹ شامگاه دوشنبه در محور زنجان به خدابنده برخورد یک دستگاه خودرو پراید با کامیون باعث فوت یک نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: علت اصلی وقوع این تصادف تخطی از سرعت مطمئنه ناشی از لغزندگی سطح جاده بوده که خودرو به علت تخطی از سرعت مطمئنه با کامیون برخورد کرد.

شیر محمدی تاکید کرد: همچنین شامگاه دوشنبه در محور زنجان به تبریز برخورد سمند با عابر پیاده باعث فوت عابر شد که علت اصلی وقوع این تصادف هم عابر پیاده بوده است.

وی افزود: همچنین در محورهای زنجان به بیجار، زنجان به قزوین و زنجان به ابهر نیز ۱۸ فقره تصادف جرحی رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: متاسفانه در فصل زمستان رانندگان به علت عدم رعایت نکات ایمنی و نداشتن تجهیزات لازم باعث حادثه آفرینی می شوند، چرا که به علت بارش برف و باران سطح جاده ها لغزنده است و رانندگان باید با دقت و حوصله رانندگی کنند.