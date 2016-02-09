به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، اعضای جنبش جدایی طلب جنوب یمن از شب گذشته وارد درگیری های شدیدی با تروریست های تکفیری «القاعده» شده اند.

بر اساس این گزارش، این درگیری ها هم اکنون نیز ادامه دارد و طرف های درگیر در آن از سلاح های سنگین در مبارزه با یکدیگر استفاده می کنند.

به گفته شاهدان عینی، درگیری های میان دو طرف هم اکنون در سه منطقه «المنصوره»، «خور مکسر» و «البریهی» واقع در عدن همچنان ادامه دارد.

در همین ارتباط، شبکه المنار ضمن «خونین» توصیف کردن درگیری ها میان جدایی طلبان جنوبی و القاعده از کشته شدن ده ها نفر از دو طرف خبر داده است.

همزمان با این درگیری ها بالگردهای رژیم صهیونیستی در آسمان استان عدن اقدام در حال پرواز هستند.

خبر دیگر اینکه، برخی اخبار ضد و نقیض از ربوده شدن رئیس دفتر فرمانده نظامی نیروهای «منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در عدن حکایت دارند.