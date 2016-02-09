به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه برگزار می شود و تیم ها با برگزاری آخرین دیدار خود دور مقدماتی این مسابقات را به پایان می‌رسانند.

تیم بانک سرمایه که هفته گذشته شکست غیر منتظره برابر شهرداری تبریز را در تهران متحمل شد و جایگاه خود در صدر جدول را به خطر انداخت در آخرین بازی باید در زمین بازرگانی گنبد به میدان برود. شاگردان کارخانه برای حفظ صدرنشینی در دور مقدماتی چاره ای جز برد برابر میزبان خود ندارند. در صورتی که بانک سرمایه شکست بخورد امکان صدرنشینی پیکان وجود دارد.

البته تیم پیکان در هفته پایانی کار آسانی ندارد. این تیم باید در ارومیه به مصاف شهرداری این شهر برود که بازی بسیار دشواری برای شاگردان پیمان اکبری به حساب می آید. شهرداری ارومیه جایگاه خود را در رده سوم تثبیت کرده و نتیجه این بازی در رده بندی یاران سعید معروف چندان تاثیری ندارد با این آنها شاگردان سیدعباسی بدنبال برد در آخرین بازی هستند و قصد دارند با حمایت طرفداران خود آخرین بازی را پیروز شوند.

در تبریز یک دیدار بسیار حساس برگزار می شود. جایی که شهرداری این شهر برای تصاحب عنوان چهارمی دور مقدماتی به مصاف ثامن الحجج سبزوار می رود. ثامن هم اکنون با ۳۳ امتیاز از ۱۱ برد در رتبه چهارم ایستاده و شهرداری تبریز با ۳۰ امتیاز از ۱۰ برد در جایگاه پنجم قرار دارد. در صورتی که تبریزی‌ها موفق به کسب برد ۳ امتیازی شوند، شرایط دو تیم یکسان می شود و معدل ست‌ها جایگاه تیم چهارم را تعیین خواهد کرد.



نکته جالب‌تر اینکه که اگر شهرداری تبریز فاتح این مسابقه شود، دو تیم حتما حریف یکدیگر در مرحله پلی آف خواهند شد و باید دید کدام تیم رتبه چهارم و میزبانی نخست پلی آف را به دست می آورد. شهرداری تبریز در دو هفته گذشته لیگ برتر شگفتی ساز شده و تیم های شهرداری ارومیه و بانک سرمایه را از پیش رو برداشته است.

تیم متین ورامین نیز در سالن شهید گل عباسی ورامین به مصاف آلومینوم المهدی هرمزگان می رود. آلومینیوم با یک برد و چهار امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارد و سقوط این تیم به لیگ دسته یک قطعی شده است بنابراین نتیجه این بازی تاثیری در سرنوشت تیم هرمزگانی ندارد. اما برد متین این تیم را به رتبه هفتم جدول می رساند و آرمان ورزشی اردکان که این هفته استراحت دارد به جایگاه هشتم نزول پیدا خواهد کرد.

این هفته قرار بود تیم کاله مازندران دیدار خود را با سایپای تهران برگزار کند که باشگاه کاله در نامه ای به سازمان لیگ از شرکت نکردن در این مسابقه خبر داد و با باخت فنی (سه بر صفر با امتیازات ۲۵ بر صفر) روبرو شد. کاله با ۲۲ امتیاز در رتبه نهم جدول قرار دارد و دیگر امیدی برای صعود به پلی آف ندارد و نتیجه این مسابقه نیز برایش بی تاثیر است. سایپا نیز با کسب سه امتیاز این مسابقه در همان رتبه ششم باقی خواهد ماند.

برنامه هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

* بازرگانی جواهری گنبد - بانک سرمایه، سالن المپیک، ساعت ۱۷

* شهرداری ارومیه - پیکان تهران، سالن غدیر، ساعت ۱۷

* شهرداری تبریز - ثامن الحجج خراسان، سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۷

* متین صالحین ورامین - آلومینیوم المهدی هرمزگان، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۷