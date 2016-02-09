داعش محور گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «باراک اوباما» در گفتگوی تلفنی با «جاستین ترودو» درباره ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش، گفتگو کرد.

اوباما و ترودو با یادآوری دستاوردهای اخیر در راستای مبارزه با داعش در سوریه و عراق اظهار داشتند: حملات اخیر گروه تروریستی داعش که فراتر از خاورمیانه رفته نشان می دهد که باید دایره مقابله با آنها بیش از پیش تنگ شده تا آنها را به مرز نابودی ببرد.



اوباما همچنین با استقبال از مشارکت کنونی و جدید کانادا در تلاش های ائتلافی بر رهبری کانادا در این ائتلاف تاکید کرد.

اوباما و ترودو بر اهمیت همه ابعاد این رابطه دوجانبه تاکید کردند.