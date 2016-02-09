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۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۷

فرماندار ریگان:

وضعیت ریگان بحرانی است/مراجعه ۱۵۶ نفر به مراکز درمانی

وضعیت ریگان بحرانی است/مراجعه ۱۵۶ نفر به مراکز درمانی

ریگان - فرماندار ریگان وضعیت ریگان به دلیل بروز پدیده ریزگردها را بحرانی دانست و گفت: ۱۵۶ نفر از شهروندان ریگانی به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امین باقری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بروز پدیده ریزگردها در شهرستان ریگان اظهار کرد: شدت این پدیده صبح امروز به حدی بود که ۱۵۶ نفر از شهروندان ریگانی را به دلیل مشکلات تنفسی راهی مراکز درمانی کرد.

وی وضعیت ریگان را بحرانی دانست و ادامه داد: در حال حاضر تمامی مراکز درمانی و دستگاه های این شهرستان در حالت آماده باش است.

فرماندار ریگان با اشاره به تشکیل ستاد بحران شهرستان، افزود: غلظت ریزگردها به حدی است که دید افقی را به کمتر از پنج متر رسانده و همین امر باعث کندی عبور و مرور در جاده ترانزیتی ریگان - چابهار شده است.

وی ریگان را کانون بحرانی ریزگردها در استان کرمان دانست و گفت: در اثر خشکسالی های متوالی و از بین رفتن پوشش گیاهی توفان شدید شن ۱۵۰ روزه در ریگان به وقوع پیوسته است.

باقری خواستار راه اندازی اداره هواشناسی ریگان با توجه به شرایط موجود شد و یادآور شد: قول مساعد در خصوص راه اندازی چندین دستگاه پایش در این منطقه داده شده بود اما متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: در حالی مردم سایر نقاط کشور به دلیل بارش برف خانه نشین شده اند که مردم شهرستان ریگان را توفان شن و ریزگردها خانه نشین کرده و زندگی مردم مختل شده است.

 

کد مطلب 3045812

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