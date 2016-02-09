وضعیت ریگان بحرانی است/مراجعه ۱۵۶ نفر به مراکز درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، امین باقری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بروز پدیده ریزگردها در شهرستان ریگان اظهار کرد: شدت این پدیده صبح امروز به حدی بود که ۱۵۶ نفر از شهروندان ریگانی را به دلیل مشکلات تنفسی راهی مراکز درمانی کرد.

وی وضعیت ریگان را بحرانی دانست و ادامه داد: در حال حاضر تمامی مراکز درمانی و دستگاه های این شهرستان در حالت آماده باش است.

فرماندار ریگان با اشاره به تشکیل ستاد بحران شهرستان، افزود: غلظت ریزگردها به حدی است که دید افقی را به کمتر از پنج متر رسانده و همین امر باعث کندی عبور و مرور در جاده ترانزیتی ریگان - چابهار شده است.

وی ریگان را کانون بحرانی ریزگردها در استان کرمان دانست و گفت: در اثر خشکسالی های متوالی و از بین رفتن پوشش گیاهی توفان شدید شن ۱۵۰ روزه در ریگان به وقوع پیوسته است.

باقری خواستار راه اندازی اداره هواشناسی ریگان با توجه به شرایط موجود شد و یادآور شد: قول مساعد در خصوص راه اندازی چندین دستگاه پایش در این منطقه داده شده بود اما متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: در حالی مردم سایر نقاط کشور به دلیل بارش برف خانه نشین شده اند که مردم شهرستان ریگان را توفان شن و ریزگردها خانه نشین کرده و زندگی مردم مختل شده است.