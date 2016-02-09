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۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

انتشار سندی قدیمی درباره وحدت علمای شیعه و سنی

انتشار سندی قدیمی درباره وحدت علمای شیعه و سنی

موسسه دارالتراث نجف اشرف سندی تاریخی و مهم متعلق به ۱۷۲ سال پیش را با موضوع یکپارچگی تاریخی و وحدت نظر علمای اهل سنت و شیعی عراق، برای حفظ قلمروی این کشور منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اعسم، مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی موسسه دارالتراث نجف در بیانیه ای تصریح کرد: این سند، پاسخی محکم به ادعاهای دروغین علی محمد شیرازی ملقب به «باب» بوده که همه علمای مسلمان سنی و شیعه عراق در سال ۱۸۴۴ میلادی برابر با ۱۲۶۰ هجری در همایش مقابله با الحاد و تکفیر آن را امضا کردند.

اعسم افزود: این سند تاریخی به آرشیو نخست وزیری ترکیه در دوره امپراطوری عثمانی تعلق دارد و از نشانه های مهم وحدت مسلمانان و تاکیدی بر همزیستی مسالمت آمیز در جامعه است.

وی همچنین گفت: این سند تاریخی در ابعاد ۷۰  در ۱۰۰ سانتی متر چاپ شده و مؤسسه دارالتراث متن آن را به منظور تسهیل در مطالعه و مشخص شدن نام علمای امضا کننده، حروف چینی کرده است.

کد مطلب 3045820

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