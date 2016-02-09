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۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶

مترجم کتاب جامع سلامت کودک درگذشت

مترجم کتاب جامع سلامت کودک درگذشت

دکتر تقی عضدی مترجم «کتاب جامع سلامت کودک» که با این اثر عنوان برگزیده بیست و ششمین جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرده بود، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر تقی عضدی متخصص تغذيه كودكان و نوزادان و از مترجمان پرکار آثار در این زمینه بود. «کتاب جامع سلامت کودک» یکی از همین آثار است که عنوان برگزیده را در دوره بیست و ششم جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، برای زنده‌یاد عضدی به همراه آورد.

کتاب یادشده از جمله آثار کاربردی برای خانواده‌ها است که تحت سرپرستی و مدیریت ویراستاران برجسته نشریات پزشکی کودکان، پروفسور استیون پی شلو و پروفسور تانیا رمر آلتمن و همکاری بیش از ۱۰۰ نفر از دارندگان فوق تخصص کودکان و هیئت بازبین ویراستاران، تدوین در ایران از سوی انتشارات تیمورزاده، منتشر شده است.

مراسم ختم زنده‌یاد تقی عضدی جمعه ۲۳ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3045851

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