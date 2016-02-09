مترجم کتاب جامع سلامت کودک درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر تقی عضدی متخصص تغذيه كودكان و نوزادان و از مترجمان پرکار آثار در این زمینه بود. «کتاب جامع سلامت کودک» یکی از همین آثار است که عنوان برگزیده را در دوره بیست و ششم جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، برای زنده‌یاد عضدی به همراه آورد.

کتاب یادشده از جمله آثار کاربردی برای خانواده‌ها است که تحت سرپرستی و مدیریت ویراستاران برجسته نشریات پزشکی کودکان، پروفسور استیون پی شلو و پروفسور تانیا رمر آلتمن و همکاری بیش از ۱۰۰ نفر از دارندگان فوق تخصص کودکان و هیئت بازبین ویراستاران، تدوین در ایران از سوی انتشارات تیمورزاده، منتشر شده است.

مراسم ختم زنده‌یاد تقی عضدی جمعه ۲۳ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب در تهران برگزار می‌شود.