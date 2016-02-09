۱۱۰ میلیارد تومان پروژه راهسازی در استان بوشهر افتتاح شد

فرزاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه راهها به عنوان یکی از مهمترین اولویتها در استان بوشهر مد نظر بوده است و در راستا شاهد اجرای پروژههای بزرگ راهسازی در نقاط مختلف استان هستیم.
وی به ساخت هشت محور بزرگراهی در سطح استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: تکمیل این محورها باعث میشود تا استان بوشهر جزو استانهای برتر کشور از نظر محورهای بزرگراهی قرار بگیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی دهه مبارک فجر امسال ۲۹ کیلومتر بزرگراه در استان بوشهر افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین از افتتاح ۶۹ کیلومتر روکش و بهسازی راههای اصلی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: افتتاح ۴۰ کیلومتر راه روستایی از دیگر برنامههای افتتاحی دهه فجر استان بوشهر است.
رستمی از افتتاح سه باب راهدارخانه در سطح استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: رفع چهار نقطه حادثه خیز نیز در استان بوشهر به بهرهبرداری رسیده است.
وی مجموع اعتبارات این پروژهها را ۱۰۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۴.۵ میلیارد تومان نیز برای پروژه برقرسانی و روشنایی تونلهای جم - سیراف هزینه شده است که شب گذشته با حضور استاندار بوشهر به بهرهبرداری رسید.
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