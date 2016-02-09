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۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

روز سه شنبه؛

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سیستان و بلوچستان سفر کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سیستان و بلوچستان سفر کرد

زاهدان-دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه صبح سه شنبه وارد زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان شد.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: مقام عالی وزارت در سفر یک روزه خود آزمایشگاه مرکزی و مرکز داده های دانشگاه سیستان و بلوچستان را مورد بهره برداری قرار می دهد.

علیرضا بندانی گفت: همچنین کلنگ زنی آزمایشگاه شماره دو و کتابخانه دیجیتال دانشگاه سیستان و بلوچستان و شرکت در نشست تخصصی روسای دانشگاهای استان از دیگر برنامه های دکتر فرهادی در سفر به زاهدان است.

وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان بعد از تهران دومین استان دانشگاهی کشور است و همواره در پرورش نخبگان علمی کشور نقش اثرگذاری داشته و باید روز به روز این جایگاه را تقویت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر دانشجو در سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل اند.

کد مطلب 3045897

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