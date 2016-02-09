کشف ۳۴۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان البرز

ابراهیم توسلی در گفتگو بامهر اظهار کرد: استان البرز در مسير تردد ۱۴ استان كشور واقع شده است و این میزان کشفیات ماحصل تلاش بازرسان این شرکت و همکاری نهاد های نظارتی و انتظامی بوده است.

وی افزود: این میزان فرآورده های نفتی کشف شده شامل نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره بوده است.

وی تصریح کرد: بخش اعظمی ازاين ميزان فرآورده های نفتی كشف و ضبط شده به مقصد ساير استان های كشور حمل می شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۵۳ درصدی را نشان می دهد.

توسلی ادامه داد: از مهمترين دلايل كاهش فرآورده های نفتی خارج از شبكه قانونی در ۱۰ ماهه اول سال جاری افزايش اقدامات نظارتی و كنترلی بازرسان شركت ملی پخش فرآورده های نفتی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این گشت ها با همکاری و تعامل اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز، پليس آگاهی و اداره تعزیرات حکومتی استان البرز صورت گرفته است.

توسلی با اشاره اختلاف قیمت بهای نفت گاز در داخل و خارج کشور گفت: انگیزه اصلی قاچاق در این بخش سود و منفعتی است که برای قاچاقچیان وجود دارد و خوشبختانه با اقدامات موثر صورت گرفته از جمله اجرای طرح پیمایش و انسداد کارت های سو استفاده شده شاهد روند نزولی قاچاق بوده ایم.

وی تاکید کرد: با همه اقدامات پیشگیرانه ای که صورت می گیرد به نظرم کاهش اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور موثرترین عامل برای مبارزه با این پدیده شوم خواهد بود.

مدير شركت ملی پخش فرآورده های نفتی استان البرز به نقش و مسئوليت شهروندان در مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: مشارکت مردم بسيار حياتی است و با همکاری مسئولانه آنها می توان عرصه را برای افراد فرصت طلب و سودجو كه منافع ملی را با فعاليت های خود تهديد می كنند نا امن كرد.

توسلی در پایان گفت: درحال حاضرشماره تلفن واحدهای رسيدگي به درخواست شهروندان در تمامی جايگاه های عرضه سوخت استان البرز اطلاع رسانی شده و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، عرضه خارج از شبكه و يا انحراف سوخت با شركت ملی پخش فرآورده های نفتی تماس حاصل کنند.