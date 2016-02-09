به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر دوشنبه شب در نشست با فعالان گردشگری استان کرمان با گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دو موفقیت بزرگ دیگر در کشور حاصل شد.

وی پیروزی در جنگ تحمیلی را از جمله این موفقیت ها دانست و افزود: رزمندگان غیور ایران اسلامی اجازه ندادند دشمن حتی به یک وجب از خاک ایران دست پیدا کند.

معاون رئیس جمهور وسعت ایران در ۲۰۰ سال گذشته را سه میلیون مترمربع عنوان و تصریح کرد: این در حالیست که بعد از قرارداد ترکمن چای و گلستان وسعت ایران به یک میلیون و ۶۴۸ هزار مترمربع کاهش پیدا کرد.

سلطانی فر دومین موفقیت ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب را مذاکرات هسته ای دانست و افزود: ایران در این مذاکرات به دو هدف مهم یعنی حفظ حقوق هسته ای و لغو تمامی تحریم ها دست پیدا کرد.

وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید گفت: رئیس جمهور موفق شد کشور را از یک گرفتاری بزرگ بیرون بیاورد.

لبخند روحانی پای گردشگران خارجی را به ایران باز کرد

سلطانی فر توجه به گردشگری را یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید دانست و ادامه داد: در واقع لبخند رئیس جمهور پای گردشگران خارجی را به ایران باز کرد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری كشور از رشد ۱۲ درصدی جذب گردشگر طی دو سال گذششته در ایران خبر داد و یادآور شد: این آمار سه برابر دنیاست و با ادامه این روند به اهداف سند چشم انداز دست خواهیم یافت.

سلطانی فر با اشاره به ظرفیت های گردشگری، فرهنگی، مذهبی و تاریخی ایران، عنوان کرد: ظرفیت میزبانی از ۲۰ تا ۲۵ میلیون گردشگر در ایران وجود دارد که این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش گردشگران خارجی گفت: مقام معظم رهبری، مجلس و قوه قضائيه به صورت جدی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حمایت می کنند.

سالانه ۲۵ هتل به مراکز اقامتی کشور اضافه می شود

سلطانی فر گفت: به دنبال افزایش اماکن اقامتی برای سطوح مختلف گردشگران و ساخت های هتل های چهار و پنج ستاره در سراسر کشور هستیم که برای این منظور هر سال ۲۰ تا ۲۵ هتل چهار و پنج ستاره ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: دریافت ۵۸۰ میلیارد تومان برای راه اندازی ۳۱ هتل از صندوق توسعه ملی یکی از مهم ترین اولویت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

کرمان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور است

رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری كشور با اشار ه به ثبت جهانی میمند، اظهار کرد: امروز کرمان با توجه به ظرفیت های خوبی که در حوزه گردشگری دارد به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شده است.

وی خواستار برنامه ریزی دقیق برای بالا بردن آمار گردشگران خارجی این منطقه شد و گفت: امیدواریم با تلاش مسئولین استان کرمان این امر به زودی محقق شود.

سلطانی فر گفت: هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه گردشگری استان کرمان در حال اجراست.

سلطانی فر گردشگری را موتور محرکه خروج اقتصاد کشور از رکود دانست و افزود: سازمان جهانی گردشگری افق خود را در سال ۲۰۵۰ دیده است بنابراین ما نیز باید افق خود را فراتر از ۱۴۰۴ ببریم.