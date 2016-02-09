تکذیب اعزام ۱۵۰ هزار نیروی نظامی به سوریه از خاک ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، آنکارا اخبار منتشر شده در خصوص تصمیم خود برای عبور دادن ۱۵۰ هزار نظامی به سوریه از طریق خاک خود را تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش، برخی منابع در دفتر ریاست جمهوری ترکیه در این ارتباط اعلام کردند: آنکارا هیچ مجوزی برای عبور ۱۵۰ هزار نیروی نظامی از خاک خود به سوریه صادر نکرده است.

این منابع تمامی اخبار منتشر شده در این زمینه را «شایعه افکنی» و «دروغ پراکنی» توصیف کردند.

منابع ترکیه ای همچنین اظهار داشتند: آنکارا همواره پایگاه های نظامی خود را در اختیار کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد داعش قرار داده و می دهد، با این حال این بدان معنا نیست خاک ترکیه نیز در اختیار آنهاست.

گفتنی است، چندی پیش شبکه آمریکایی «سی ان ان» در گزارشی مدعی شده بود که ۱۵۰ هزار عنصر نظامی که اکثر آنها سعودی هستند در حال آمادگی برای آغاز عملیات نظامی در سوریه هستند. برخی رسانه ها از خاک ترکیه به عنوان محل عبور این نظامیان به سوریه نام برده بودند.