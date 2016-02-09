۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر هیئت دولت به همدان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح قطعه تکمیلی و پایانی آزاد راه ساوه- همدان که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور انجام شد، اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح قطعه پایانی آزاد راه همدان- ساوه هستیم و این قطعه تاثیر بسیاری در تردد ایمن دارد.

وی گفت: با بهره برداری از این قطعه۵۰ کیلومتر از مسیر آزاد راه همدان- ساوه کاهش و فاصله همدان به تهران نیز یک ساعت کاهش می یابد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه ایمنی تردد آزاد راه همدان - ساوه مناسب است، افزود: همواره در محور دخان و تجرک شاهد حوادث رانندگی بودیم که با افتتاح این قسمت از آزاد راه همدان - ساوه این حوادث کاهش می یابد.

نیک بخت با بیان اینکه پروژه آزاد راه همدان - ساوه با مشارکت بخش خصوصی و دولت انجام شده است، اظهار داشت: سرمایه گذار این پروژه خوب کار کرد و در شرایطی آزاد راه افتتاح می شود که به شبکه آزاد راه کشوری متصل می شویم.

استاندار همدان در خصوص راه آهن همدان نیز بیان داشت: تا یکی دو ماه آینده ریل مورد نیاز وارد کشور شده و با توجه به تامین زیرساختها، ریل گذاری کار آن شروع می شود.

وی با اشاره به اینکه در سفر ریاست جمهوری به استان همدان ۸۶۰ میلیارد تومان اعتبار به همدان اختصاص یافت، اظهار داشت: ۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای سال ۹۴ در نظر گرفته شده و ۲۵۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

استاندار همدان در ادامه گفت: امروز شش طرح از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری در استان همدان همزمان با ۱۳۸ طرح در کشور افتتاح می شود.

نیک بخت عنوان کرد: افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر رزن، تکمیل فاز دو دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، انتقال آب از دره مراد بیک به همدان، افتتاح طرح آبیاری تحت فشار در ۴۰ روستای استان همدان در ۶۰۰ هکتار از اراضی استان و آبگیری سد شنجور رزن همزمان در استان همدان افتتاح می شود.