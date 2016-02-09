۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۹

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان خبر داد:

اکران ۹ فیلم جشنواره فجر در اصفهان/بادیگارد بر پرده سینما سپاهان

اصفهان - معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: در پنجمین روز اکران فیلم‌های جشنواره فجر در اصفهان ۹ فیلم از جمله فیلم مشهور بادیگارد به کارگردانی حاتمی کیا اکران می‌شود.

حسینعلی آقاییان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اکران فیلم‌های پنجمین روز از جشنواره فجر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است در سالن سینمای مجتمع فرهنگی فرشچیان از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز، فیلم « متولد ۶۵» به کارگردانی مجید توکلی به نمایش درآید.

وی افزود: همچنین در سینما ساحل از ساعت ۱۶ فیلم پل خواب ساخته اکتای براهنی اکران می‌شود و در ساعات‌ ۱۸ و ۲۰ نیز به ترتیب فیلم‌های آخرین بار کی سحر را دیدی به کارگردانی فرزاد مؤتمن و بارکد به كارگردانی مصطفی کیایی به روی پرده می‌رود.

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با اشاره به فیلم‌های سینما سپاهان بیان داشت: نیمه شب اتفاق افتاد تینا پاکروان، هفت ماهگی هاتف علیمردانی و بادیگارد ابراهیم حتمی کیا نيز به ترتیب در سانس‌های ۱۶، ۱۸ و ۲۰ اکران می‌شود.

وی با بیان اینکه در سینماهای ياد شده، امروز در سانس ۲۲ نیز یک فیلم اکران می‌شود، اضافه کرد: پیش فروش بلیت این جشنواره از طریق سایت www.cinematicket.org امکان پذیر است.

همزمان با سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تهران در اصفهان نیز فیلم‌های جشنواره فجر از ۱۶ لغایت ۲۵ بهمن ماه در سینما سپاهان، سینما ساحل در سه و چهار سانس و در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان نیز در یک سانس اکران می‌شود.

