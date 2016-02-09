اکران ۹ فیلم جشنواره فجر در اصفهان/بادیگارد بر پرده سینما سپاهان

حسینعلی آقاییان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اکران فیلم‌های پنجمین روز از جشنواره فجر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است در سالن سینمای مجتمع فرهنگی فرشچیان از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز، فیلم « متولد ۶۵» به کارگردانی مجید توکلی به نمایش درآید.

وی افزود: همچنین در سینما ساحل از ساعت ۱۶ فیلم پل خواب ساخته اکتای براهنی اکران می‌شود و در ساعات‌ ۱۸ و ۲۰ نیز به ترتیب فیلم‌های آخرین بار کی سحر را دیدی به کارگردانی فرزاد مؤتمن و بارکد به كارگردانی مصطفی کیایی به روی پرده می‌رود.

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با اشاره به فیلم‌های سینما سپاهان بیان داشت: نیمه شب اتفاق افتاد تینا پاکروان، هفت ماهگی هاتف علیمردانی و بادیگارد ابراهیم حتمی کیا نيز به ترتیب در سانس‌های ۱۶، ۱۸ و ۲۰ اکران می‌شود.

وی با بیان اینکه در سینماهای ياد شده، امروز در سانس ۲۲ نیز یک فیلم اکران می‌شود، اضافه کرد: پیش فروش بلیت این جشنواره از طریق سایت www.cinematicket.org امکان پذیر است.

همزمان با سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تهران در اصفهان نیز فیلم‌های جشنواره فجر از ۱۶ لغایت ۲۵ بهمن ماه در سینما سپاهان، سینما ساحل در سه و چهار سانس و در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان نیز در یک سانس اکران می‌شود.