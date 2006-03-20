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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۶

پژوهشكده تعليم و تربيت در مشهد راه اندازي مي شود

پژوهشكده تعليم و تربيت در مشهد راه اندازي مي شود

مسوول كتابخانه تخصصي فرهنگيان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: پژوهشكده تعليم و تربيت با هدف ارتقاي كيفيت آموزش و حمايت از جايگاه علمي اساتيد، بزودي در شهر مشهد تاسيس مي شود.

بتول گندمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد با اعلام اين خبر افزو د : هر ساله تعداد زيادي از اساتيد مجرب و تحصيل كرده در مقطع دكترا به علت عدم تعريف نقش و جايگاه آنان در آموزش و پرورش، خواستار انتقال خود به بخش دانشگاه هستند و تداوم اين امرازكيفيت آموزش در تعليم و تربيت مي كاهد .

 

وي در ادامه گفت : وجود چنين پژوهشكده اي در استفاده از ظرفيت هاي علمي اساتيد داراي مدارج بالا و فراهم آوردن شرايط پويا براي رفع اشكالات آموزش و پرورش نقش موثري خواهد داشت.

 

مسوول كتابخانه تخصصي فرهنگيان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي تصريح كرد : زمينه ها و بسترهاي لازم براي ايجاد پژوهشكده تعليم و تربيت مهيا شده و با عزم مجموعه آموزش و پرورش استان طي چند ماه آينده شاهد تاسيس اين مركز خواهيم بود.

 

کد مطلب 304613

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