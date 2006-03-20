پژوهشكده تعليم و تربيت در مشهد راه اندازي مي شود

بتول گندمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد با اعلام اين خبر افزو د : هر ساله تعداد زيادي از اساتيد مجرب و تحصيل كرده در مقطع دكترا به علت عدم تعريف نقش و جايگاه آنان در آموزش و پرورش، خواستار انتقال خود به بخش دانشگاه هستند و تداوم اين امرازكيفيت آموزش در تعليم و تربيت مي كاهد .

وي در ادامه گفت : وجود چنين پژوهشكده اي در استفاده از ظرفيت هاي علمي اساتيد داراي مدارج بالا و فراهم آوردن شرايط پويا براي رفع اشكالات آموزش و پرورش نقش موثري خواهد داشت.