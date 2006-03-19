جامعه ايثارگران خراسان خواستار استقبال باشكوه مردم از رهبر انقلاب شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، در بيانيه روابط عمومي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي كه به مناسبت تشريف فرمايي معظم له به ديار آفتاب صادر شده، آمده است : در طلوع بهاري ديگر و در اربعين حسيمي همراه با يادگاران عزت آفرين دفاع مقدس بيت مكرم لاله و شقايق ، خاندان معظم شاهد ، جانبازان سرافراز و آزادگان صبور همگام با امت حماسه آفرين و هميشه در صحنه در آستان مقدس حرم رضوي به استقبال امير قافله عشق ، قائد قبيله نور و زمينه ساز واقعي ظهور دولت يار ، حضرت آيت الله العظمي خامنه اي ( مد ظله العالي) شتافته است .

اين بيانيه مي افزايد : در بيعتي ديگر با شقايق هاي عاشورايي و لاله هاي پرپرگوش جان به كلام روحبخش رهبر محبوب خويش سپرده تا دشمنان قسم خورده انقلاب بدانند كه بيعت مردم با رهبري نظام مقدس جمهوري اسلامي هرگز گسستني نخواهد بود در اين اطلاعيه از جامعه بزرگ ايثارگران خراسان رضوي خواسته شده است راس ساعت 16 روز اول فروردين ماه 85 در صحن جامع رضوي حرم مطهر حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) حضور بهم رسانند .