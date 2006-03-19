ايجاد 11 پايگاه امداد نوروزي در جاده هاي تهران// كاهش 78 درصدي مصدومان بستري چهارشنبه آخر سال 84

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر فرزاد پناهي امروز در جمع خبرنگاران افزود: با وجود اينكه 20 درصد ماموريت هاي اورژانس كشور در تهران صورت مي گيرد اما از يك سو امكانات آن زير 10 درصد است و از سوي ديگر ماموريت هاي در تهران در مقايسه با ديگر شهرستانها به علت وجود ترافيك و تمركز بيمارستانها در نقاط خاص بسيار پرهزينه است.

وي اظهار داشت: هم اكنون اورژانس تهران داراي 10 پايگاه مستقر در ميدان هاي نقطه كور نظير ميدان ولي عصر و ونك و 6 پايگاه ثابت شهري است.

پناهي گفت: يكي از مهمترين عوامل تهديد كننده سلامت، سوانح و حوادث ترافيكي است كه بيشترين عمر مفيد را از مردم مي گيرد به گونه اي سالانه يك ميليون و 300 هزار سال عمر مردم به علت حوادث ترافيكي از دست مي رود .

وي با بيان اينكه ايران جزء 10 كشور اول دنيا است كه بالاترين ميزان حوادث و بلايا را دارد، گفت: اورژانس در كميسيون ايمني راهها با همكاري وزارت راه، نيروي انتظامي، هلال احمر، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت كشور برنامه هاي مشخص و تعريف شده براي كاهش مصدوميت هاي تصادفات در نظر گرفته است.

پناهي گفت: سال 84 با چالشهاي اساسي نظير تعداد كم پايگاه هاي جاده اي، كمبود آمبولانس قابل استفاده و غير مستعمل براي ارائه خدمات مواجه بوديم كه طي 6 ماه اخير با ايجاد 720 پايگاه جديد و تعداد آن را به 1060 پايگاه ارتقا داديم.

وي اظهار داشت: در گذشته در جاده هاي كشور حتي با فاصله بيش از 200 تا 250 كيلومتر اورژانس جاده اي موثر وجود نداشت چرا كه اغلب آمبولانس ها فرسوده بودند بنابراين نمي توانستند امدادرساني مناسبي داشته باشند اما با ساماندهي آن، زمان رسيدن بر بالين بيمار در جاده ها به كمتر از 20 دقيقه يعني بين 12 تا 14 دقيقه كاهش يافته است.

پناهي گفت: در كشورهاي در حال توسعه ميزان مرگ و مير در حوادث جاده اي رو به افزايش است به گونه اي سازمان بهداشت جهاني پيش بيني كرده كه تا سال 2050 اين مرگ ومير از رتبه 6 كنوني به رتبه 2 برسد چرا كه سالانه اين 10 درصد به ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي افزاده مي شود.

وي با بيان اينكه اقدامات لازم در مورد حوادث ترافيكي شامل قبل و بعد از وقوع حادثه مي شود، گفت: اصلاح جاده ها، توسعه و بهبود صنايع خودرو سازي و ارتقاي فرهنگ ترافيكي از جمله اقدامات قبل از حوادث است كه البته عوامل انساني نظير عدم سرعت و سبقت غير مجاز بيشترين تاثير را دارند چون اين عوامل به تنهايي يا با ساير عوامل 91 درصد بار ترافيكي را به دوش مي كشند.

پناهي با بيان اينكه در 60 درصد موارد تصادف، مقصر انسان بوده و فقط 25 درصد مربوط به عوامل جاده اي و 8 تا 12 درصد نيز مربوط به مشكل خودرو بوده است، گفت: در گذشته تعداد پايگاه هاي جاده اي 265 و تعداد پايگاه شهري 448 مورد بوده است در صورتي كه فقط 30 درصد تصادفات مربوط به شهرها بوده است بنابراين بر اساس اقدامات اورژانس در جهت افزايش كمي و كيفي خدمات، تعداد پايگاه هاي جاده اي و شهري اصلاح شده به گونه اي كه هم اكنون 508 پايگاه شهري و 550 پايگاه جاده اي وجود دارد.

وي با اشاره ضرورت گسترش امداد هوايي در 18 استان كشور، گفت: هم اكنون در 7 استان كشور نظير خوزستان، سيستان و بلوچستان، اصفهان، تهران، خراسان و سمنان خدمات امداد هوايي وجود دارد همچنين امداد دريايي در 7 استان ساحلي كشور نظير خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان ايجاد شده است و مازنداران و گيلان نيز به نوعي تحت پوشش اين امداد ساحلي قرار دارند.

وي در مورد حوادث چهارشنبه سوري گفت: امسال به علت حوادث ناشي از بازي با مواد محترقه خطرناك يك هزار 321 نفر مراجعه سرپايي و287 نفر در سراسر كشور بستري شدند كه البته تعداد مصدومان بستري در مقايسه با سال گذشته 78 درصد كاهش داشته است همچنين بر اثر اين حوادث 4 نفر در تهران ، اروميه، كرمانشاه و بندرعباس جان خود را از دست دادند.

وي تصريح كرد: از مجموع مصدومان 743 مورد به علت سوختگي، 277 مورد چشمي، 934 مورد ايجاد مصدوميت در گوش، صورت ، پا و ساير نقاط بدن به بيمارستانها مراجعه كردند كه 80 درصد آن شامل مردان 15 تا 30 بوده است همچنين 8 نفر نيز به علت انفجار مواد محترقه دچار حمله قلبي شدند اما در مجموع تعداد مصدومان سرپايي و بستري نسبت با سال گذشته 30 تا 50 درصد كاهش يافته است.