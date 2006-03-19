آرميتاژ متهم به افشاي اطلاعات محرمانه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، و كلاي لوئيس ليبي" رئيس كاركنان ديك چني" معاون رئيس جمهور آمريكا كه يكي از افرادي است كه در حال حاضر به سبب اين اتهام تحت بازجويي قرار دارد، از قاضي درخواست كردند تا آرميتاژ را براي اداي شهادت به دادگاه احضار كنند.

بر اساس اسناد ارائه شده همچنين انتظار مي رود ديگر كاركنان ارشد كاخ سفيد همچون "كارل راو" رئيس كاركنان كاخ سفيد و از نزديكترين مشاورن ارشد جرج بوش، جرج تنت رئيس سابق سازمان اطلاعات مركزي آمريكا موسوم به سيا و همچنين كالين پاول وزير امور خارجه اسبق آمريكا نيز در اين دادگاه حاضر شوند.

اطلاعات، مربوط به "والري پلام" مامور سازمان سيا است كه در حال حاضر از سمت خود استعفا داده است و اين اطلاعات براي اولين بار از سوي "رابرت نواك" مقاله نويس آمريكايي افشا شد كه گويا وي اين اطلاعات را از مقامات ارشد دولت بوش گرفته بوده است.

"بن برادلي" سردبير سابق واشنگتن پست به مجله "ونيتي فير" اين هفته گفته است كه اين فرضيه معقول است كه آرميتاژ به "باب وودوارد" گزارشگر ديگر واشنگتن پست اطلاعاتي را درباره پلام داده باشد.

هويت پلام درست زماني افشا شد كه همسر وي يعني "جوزف ويلسون" سفير آمريكا در نيجر حمله آمريكا به عراق را در سال 2003 مورد انتقاد قرار داد و اين مساله رسوايي بزرگي را براي سران آمريكا ايجاد كرد.

ويلسون كه مامور بررسي مسئله خريد اورانيوم رژيم ساقط شده صدام از نيجر بود، اين مسئله را انكار كرده بود.

گفته مي شود كه نومحافظه كاراني همچون ليبي و كارل راو درصدد بودند تا پاسخ انتقادهاي همسر پلام از جنگ عراق را بدهند.

همچنين درهمين رابطه گزارش هاي تاييد نشده اي مبني بر دست داشتن موساد (سازمان جاسوسي اسرائيل) دراين افشاگري منتشر شده است .



نوواك كه مرتباً از گفتگو براي نقش خود در افشاي نام پلام امتناع كرده است، چندي پيش اعلام كرد كه وي مطمئن است بوش نام منبع سري دولت خود را مي داند.

وكلاي دفاع ليبي همچنين بر اين عقيده هستند كه وزارت خارجه آمريكا در نهايت مسئول افشاي نام اين مامور سيا خواهد بود.