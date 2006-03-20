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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۰

نمايش فيلم "تيره" براي نابينايان هندي

فيلم "تيره" به كارگرداني سانجي ليلا بنسالي، كارگردان مطرح سينماي هند، براي 9 ميليون نابيناي هندي به نمايش درمي‌آيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين اثر كه جوايز برتر مراسم معتبر فيلم فير را از آن خود كرد، براي نابينايان هندوستان به نمايش درمي آيد. انجمن حمايت از نابينايان دهلي با اعلام مطلب فوق تصريح كرد كه امكانات ويژه اي براي نمايش اين اثر براي نابينايان در نظر گرفته شده كه از آن جمله مي توان به صداگذاري ويژه نابينايان اشاره كرد.

به عنوان مثال زماني كه تيتراژ فيلم روي پرده سينما نقش مي بندد، نابينايان مي‌بينند "سانجي ليلا بنسالي فيلم "تيره" را تقديم مي كند" و نام فيلم به رنگ سياه در پسزمينه سفيد نقش مي بندد. تا به حال جمع كثيري از نابينايان هندي از اين فيلم ديدن كرده اند و روز به روز بر اين تعداد افزوده مي شود.

فيلم "تيره" كه از حضور آميتاب باچن و راني موكرجي در نقش هاي محوري سود مي جويد، شرح حال معلم پرتلاشي است كه درصدد آموزش يك كودك نابينا، ناشنوا و لال طغيانگر برمي آيد. از ديگر فيلمهاي بنسالي مي توان به آثاري چون "خاموشي"، "ديودس" و "من دلم را تقديم كرده ام" اشاره كرد.

 تمامي اين آثار نه تنها از سوي منتقدان مورد تحسين قرار گرفتند، بلكه در گيشه نيز به موفقيت چشمگيري دست يافتند.

کد مطلب 304653

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