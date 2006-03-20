به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين دو هنرپيشه كه شهرتشان را وامدار بازي در فيلم "سرعت" هستند، شرايط را براي حضور در فيلمي ديگر از اين مجموعه بررسي مي كنند.



قسمت نخست فيلم "سرعت" در سال 1994 به نمايش درآمد، اما در پي نمايش اين اثر ريوز عدم تمايلش را براي بازي در قسمت دوم اين فيلم اعلام كرد و اينگونه بود كه ساندرا بولاك در فيلم "سرعت 2" با جيسون پاتريك همبازي شد، اما اين اثر با شكست تجاري در گيشه همراه بود.



همكاري ريوز و بولاك در فيلم "خانه درياچه" باعث شد كه آنها بار ديگر شرايط حضور در فيلم "سرعت 3" را مورد بررسي قرار دهند. شركت فيلمسازي فاكس اين پروژه را در اولويت كارهايش قرار داده و شنيده ها حاكي از اين است كه فاكس در حال حاضر درصدد يافتن فيلمنامه نويسي است كه فيلمنامه "سرعت 3" را به رشته تحرير درآورد.