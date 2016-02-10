خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شهرستان بیرجند یکی از قسمت های پازل چیده شده خراسان جنوبی بوده که مشکلات گوناگون پیش روی مردمانش، نیازمند توجه ویژه نمایندگان و مسئولان استانی و شهرستانی است.

با نزدیک شدن انتخابات، زمزمه انتظارات مردم نیز بیشتر به گوش می‌رسد. پیر و جوان، خرد و کلان، همه و همه در جایگاه خویش درخواست‌هایی در خور خودشان از مسئولان دارند. برخی به دنبال اشتغال‌اند، برخی به دنبال اقتصاد و عده‌ای هم در پی اندکی توجه از نمایندگان و مسئولان، به این در و آن در می‌زنند.

هزاران سؤال در ذهن هزاران شهروند بیرجندی جا خوش کرده است:

آیا انتخاب درستی دارم؟ آیا رأی من کلیدی خواهد بود برای رفع مشکلاتم و یا قول‌هایی داده و رأی‌هایی نیز گرفته می‌شود و باز هم بیرجند و خراسان جنوبی در مشکلاتی همچون اشتغال، کمبود آب، نبود زیرساخت و... غوطه‌ور می‌ماند؟؟

خبرنگار مهر بار دیگر در نقاط گوناگون بیرجند، از شمال گرفته تا جنوب و از غرب گرفته تا شرق بیرجند را قدم می‌زند تا نیازهای مردم را در قالب سیاه خط‌هایی حک کند. به آن امید که به گوش آن دسته از افرادی برسد که با نگاه توجه به نیازهای شهرستان، قدم در عرصه سیاست می‌گذارند.

نمایندگان با گرفتن بودجه برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام زمینه اشتغال را فراهم کنند

چیزی به شب نمانده است. در کوچه‌پس‌کوچه‌های سجادشهر در جنوب بیرجند به‌پیش می‌روم. مردی حاشیه خیابان شاهد در انتظار تاکسی ایستاده است.

در کنارش می‌ایستم و با پرسش «مسیر شما به کدام طرف است؟» گفت و گوهایم را آغاز می‌کنم. محمد مصطفایی با بیان اینکه در این مکان از شهر، به‌ندرت تاکسی عبور می‌کند، می‌گوید: به سمت میدان امام خمینی (ره) می‌روم.

صحبت‌هایمان پیرامون افزایش نرخ تاکسی، اقتصاد و گرانی شروع‌شده و به انتخابات کشیده می‌شود. وی با اشاره به کارخانه‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در استان، بیان می‌کند: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که با در نظر گرفتن بودجه برای اتمام این پروژه‌ها، زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنند.

تاکسی زردرنگی مقابلمان توقف می‌کند. وی درحالی‌که مرا به داخل تاکسی دعوت می‌کند، می‌گوید: این روزها همه از انتخابات سخن می‌گویند، این در حالی است که همه حرف‌ها و انتظارات مثل همیشه بر زمین می‌ماند.

لبخندش از میان محاسن سپیدش نمایان می‌شود و می‌افزاید: نمایندگان مجلس باید نیازمندی‌ها و دردهای استان را به مقامات بالاتر ارجاع دهند.

مانع خروج نخبگان و سرمایه‌های استان شوند

سکوت داخل تاکسی را فرا گرفته است و راننده آرام و بی‌صدا به سمت خیابان مطهری پیش می‌رود. ناگهان بغض سکوتش می‌ترکد و می‌گوید: در بسیاری از شهرها، نمایندگان در مرحله کاندیداتوری برای جلب اعتماد مردم قول‌ها و شعارهای می‌دهند که پوچ و خالی از عمل است.

احمد اسماعیلی نسب در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر که انتظارات شما از نمایندگان مجلس در بیرجند چیست، می‌گوید: قول‌هایش را بعد از کسب کرسی نمایندگی به فراموشی نسپارند.

وی با اشاره به فرهنگی بودن بیرجند و خراسان جنوبی می‌افزاید: جوانان تحصیل‌کرده زیادی به دلیل عدم توجه مسئولان و عدم اشتغال، از شهر خارج می‌شوند که نمایندگان باید به این جوانان بها داده و مانع خروج نخبگان و به دنبال آن سرمایه‌های نهفته فرهنگی، علمی و اقتصادی شوند.

تاکسی به خیابان امام حسین (ع) نزدیک می‌شود و اسماعیلی نسب در آخرین حرف‌هایش به خبرنگار مهر می‌گوید: نمایندگان و دیگر مسئولان، رسالت های اصلی خویش را که همان رفع نیازهای جامعه است را فراموش نکنند.

اشتغال، خشک‌سالی و فقر فرهنگی موردتوجه نمایندگان قرار گیرد

انتهای خیابان غفاری را قدم می‌زنم. خانمی در حال خرید میوه از سوپر مارکت است. منتظر می‌مانم تا خریدش به پایان برسد. به سمتش می‌روم و با معرفی خویش، علت حضورم را بیان می‌کنم. با لبخند زیرکانه‌ای به خبرنگار مهر می‌گوید: بیان انتظارات مردم از مسئولان و نمایندگان چه فایده‌ای دارد وقتی همه حرف و قول‌ها در مرحله شعار مانده است.

سعیده خونیکی می‌افزاید: اشتغال، خشک‌سالی و فقر فرهنگی از مهم‌ترین گزینه‌هایی است که باید موردتوجه نمایندگان منتخب قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید طرح‌هایی در زمینه نهادینه کردن عفاف و حجاب اجرایی شود، می‌گوید: همان اندازه که اقتصاد، اشتغال مهم بوده، فرهنگ و حجاب نیز مهم است.

خونیکی با اشاره به دیگر مشکلات شهرستان بیرجند، می‌گوید: همچنین گرانی کرایه‌خانه و کم بضاعتی، مردم را به حاشیه‌نشینی سوق داده و این خود باعث پدیدار شدن مشکلات عدیده‌ای شده است و باید موردتوجه نمایندگان قرار گیرد.

نمایندگان در مجلس از خراسان جنوبی دفاع کنند

در یکی از مناطق شرقی بیرجند حضور می‌یابم. جایی که خورشید هر روز صبح از آن مکان برخاسته و به آدمیان سلام می‌کند. خیابان امام علی (ع) مهر شهر را به جلو می‌روم. مردی 30 ساله در صف عابر بانک است. فرصت را غنیمت شمرده و بدون فوت وقت خودم را معرفی می‌کنم.

خود را حسن علی‌آبادی معرفی کرده و در پاسخ به سؤالات خبرنگار مهر، پیرامون انتظارات خویش از نمایندگان مجلس، می‌گوید: نمایندگان در مجلس از خراسان جنوبی دفاع کنند.

وی با بیان اینکه تفاوت امکانات، آسفالت خیابان‌ها و... شمال و جنوب شهر به‌وضوح دیده می‌شود، می‌افزاید: نمایندگان باید به نقاط شمال شهر، روستاها و شهرک های حاشیه که نقاط محروم به شمار می‌روند، توجه ویژه داشته باشند.

علی‌آبادی خواستار سرکشی به روستاهای بیرجند شده و می‌افزاید: باید نمایندگان درد مردم روستاها را حس کنند تا بتوانند در رفع مشکلاتشان مانند بی‌آبی، نبود پزشک و دیگر امکانات کاری انجام دهند.

وی خود را اهل روستایی در نزدیکی بیرجند می‌داند و ادامه می‌دهد: نبود شغل و امکانات در روستاها، انگیزه جوانان را برای زندگی در آنجا از بین برده و نیازمند توجه و چاره‌اندیشی نمایندگان و مسئولان است.

وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی نمایندگان عملی شود

بادهای سرد برگه‌هایم را به خش‌خش درآورده است. سوز سرما بر انگشتانم تازیانه می‌زند. غروب حاجی‌آباد بیرجند حکایت روزهای سرد زمستانی را به تصویر می‌کشد.

از شدت سرما به داخل نانوایی پناه می‌برم. روی صندلی می‌نشینم و مدام با هُرم نفس‌هایم دستانم را گرم می‌کنم. دختری نوزده‌ساله کنارم می‌ایستد. نگاه‌های عجیبش بر اندام‌هایم سنگینی می‌کند. به‌ناچار خود را معرفی کرده و علت حضورم را بیان می‌کنم.

فاطمه حاجی‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، می‌گوید: برای اولین بار است که می‌خواهم رأی بدهم و امیدوارم نمایندگان در انجام مسئولیت هایشان مرا از رأی دادن پشیمان نکنند.

وی در بیان احساساتش نسبت به رأی اولی بودن خویش می‌افزاید: نمایندگان باید بدانند که مردم در شرایط کنونی آگاه هستند و با تصمیم‌گیری قبلی پای صندوق های رأی حاضرشده و به کاندید موردعلاقه خودرأی می‌دهند.

حاجی‌آبادی لبخند شیرینی می‌زند و می‌گوید: بنابراین نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند باید به وظایف خویش عمل کرده و خود را مدیون آراء مردم نکنند.

وی عنوان کرد: تمام انتظارمان از کاندیداها این است که وعده و شعارهایی را که امروز برای مردم بیان می کنند عملیاتی کنند.

گزارش حاکی از این است که شهروندان بیرجندی از مشکلات اشتغال، بی‌آبی، طولانی شدن روند اجرای پروژه‌های عمرانی و قول های بر کاغذ مانده مسئولان رنج می‌برند و مهم ترین خواسته آنها نیز این است برنامه ها، شعارها و وعده هایی که امروز به مردم می‌دهند و مردم نیز آنها را مبنای تصمیم گیری خود برای رای دادن به کاندیدها قرار می دهند را عملیاتی کنند.