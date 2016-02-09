فیلمنامه را پله پله نوشتیم/ هر فیلم اجتماعی کپی آثار فرهادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ابراهیمیان کارگردان فیلم «آااادت نمی‌کنیم» در نشست رسانه ای این فیلم که صبح امروز ۲۰ بهمن ماه در کاخ جشنواره با حضور ساره بیات بازیگر، سارا سلطانی فیلمنامه نویس، علیرضا برازنده فیلمبردار، ژینوس پدرام تدوینگر، پیمان جعفری تهیه کننده، پانته آ پناهی ها بازیگر و حامد ثابت آهنگساز برگزار شد، گفت: این فیلم نزدیک به سینمای رومن پولانسکی است و از جهت ساختار سعی کرده ام فیلم قدرتمندی از آب دربیاید.

وی گفت: فیلم «آااادت نمی‌کنیم» از جهت بصری بسیار نزدیک به سینمای رومن پولانسکی است و تلاش کرده ام فیلم استانداردی از آب دربیاورم و اکنون پیش وجدانم راحت هستم که هرآنچه بلد بوده ام پیاده کرده ام.

خسرو نقیبی منتقد جلسه با بیان این مطلب که فیلم «آااادت نمی‌کنیم» به سینمای اصغر فرهادی شباهت ندارد، گفت: به نظرم بی انصافی است فیلم هایی که در حوزه سینمای اجتماعی ساخته می شوند با برچسب هایی از این دست مواجه شوند. درست است که فیلم های چند سال اخیر به نوعی از روی دست فرهادی ساخته شده اما نباید این دایره را آنقدر باز کنیم تا کسی نتواند فیلم اجتماعی بسازد.

سارا سلطانی درباره نگارش فیلمنامه «آااادت نمی‌کنیم» گفت: در نگارش فیلمنامه پله به پله پیش رفتیم. به این معنا که نگارش داستان ۱۱ ماه به طول انجامید و سعی کردیم با بحث های بسیار به فیلمنامه ای جامع برسیم و در این بین ابراهیم ابراهیمیان مهندسی درستی روی فیلمنامه انجام داد.

ابراهیم ابراهیمیان کارگردان «آااادت نمی‌کنیم» در تکمیل صحبت های سلطانی گفت: در نگارش فیلمنامه سعی کردیم شرایط ممیزی های مرسوم سینمای ایران را رعایت کنیم و با جزئیات و دقت پلان به پلان فیلمبرداری کنیم.

وی یادآور شد: نکته قابل توجه درباره فیلمبرداری علیرضا برازنده این است که من دومین تجربه همکاری با این فیلمبردار را در فیلم «آااادت نمی‌کنیم» تجربه کردم و به وضوح دیدم که این فیلمبردار پیشرفت قابل توجهی نسبت به دو سال پیش کرده است و خوشحالم که برازنده به عنوان یک رفیق توانست اعتماد مرا جلب کند تا جهان بصری ام را با او به اشتراک بگذارم.

ابراهیمیان تاکید کرد: با احترام به همه صداگذاران سینمای ایران و کسانی که در این دوره از جشنواره فیلم داشته اند، باید بگویم که علیرضا علویان یک صدای خوب و با کیفیت از آب درآورده بود و در برج میلاد به خوبی شنیده می شد.

در ادامه صحبت های ابراهیمیان، علیرضا برازنده فیلمبردار گفت: یکی از خواسته های ابراهیمیان این بود که تا جای ممکن از نور طبیعی در کار استفاده کنیم چرا که می خواست وجوه رئالیته در این فیلم وجود داشته باشد به همین دلیل هنگام فیلمبرداری سعی کردم منابع نوری موجود در صحنه را تقویت کنم و در نورپردازی تا جایی که ممکن بود از نور غیر طبیعی استفاده نکردم.

ساره بیات بازیگر فیلم «آااادت نمی کنیم» درباره همکاری با این فیلم گفت: زمانی که ابراهیم ابراهیمیان و سارا سلطانی متن را می نوشتند یک پیش فرض در ذهن خود داشتند که من هم به عنوان یکی از بازیگران این فیلم در این پیش فرض ذهنی حضور داشتم. درباره نقش مهتاب بسیار صحبت کردیم و با یک تعامل پیش رفتیم.

بیات تصریح کرد: ابراهیم ابراهیمیان وسواس و سخت گیری به جایی در طول کار داشت و من به این سختگیری و نتیجه ای که بیرون می آید اعتماد داشتم.

حامد ثابت آهنگساز فیلم نیز بیان کرد: روند آهنگسازی در این فیلم مشخص بود و تفاوت ویژه ای با کارهای قبلی من داشت و می توانم بگویم موسیقی فیلم «آااادت نمی کنیم» بهترین موسیقی‌ای است که تاکنون برای فیلم های سینمایی ساخته ام.

پانته آ پناهی ها در ادامه این نشست درباره نقش خود گفت: حضور من در فیلم «آااادت نمی‌کنیم» در درجه اول به خاطر ابراهیم ابراهیمیان بود چون به کار او اطمینان دارم و نکته دیگر اینکه قرار بود نقش زن وکیلی را بازی کنم که ویژگی های متفاوتی دارد و بازی در این نقش برای من وسوسه برانگیز بود.

در پایان این نشست ساره بیات با اشاره به جلسات نقد و بررسی گفت: من انتظار دارم که جلسات نقد و بررسی، کارکرد ویترین نداشته باشد و انتظار می رود که مباحث جدی و بیشتری از سوی منتقدان مطرح شود. ما یک سال زحمت می کشیم تا اثرمان به خوبی دیده شود ولی متاسفانه این اتفاق نمی افتد.