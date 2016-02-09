وزير نيرو اظهارداشت: قريب ۳۲ ميليارد مترمکعب فاضلاب شهري و روستايي در کشور توليد ميشود که ۵ ميليارد مترمکعب آن به فاضلاب شهري و ۲۸ ميليارد مترمکعب به زهآب کشاورزي اختصاص دارد. وي با بيان اينکه از تاسيس شرکتهاي آب و فاضلاب ۲۵ سال ميگذرد گفت: ۴۲.۴ فاضلاب شهري تحت پوشش شرکتهاي آب و فاضلاب قرار دارد و به صورت صحيح دفع ميشود، ولي تا رسيدن به نقطه مطلوب که تمام فاضلاب کشور بهصورت صحيح دفع شود، فاصله زيادي داريم.
چیت چیان با اعلام اینکه ۷۶ تصفیهخانه فاضلاب در سطح کشور تا پایان دولت یازدهم وارد مدار بهرهبرداری میشود افزود: ۵۰ يا ۶۰ شهر کشور در پوشش اين مدار قرار ميگيرند که ۵.۳ ميليون نفر جمعيت شهر را زيرپوشش شبکههاي فاضلاب قرار خواهند داد و تا پايان دولت يازدهم نيز اين رقم ۹ درصد افزايش خواهد يافت.
وزير نيرو با ابراز نگراني از دفع فاضلاب برخي روستاها که در کنار درياچه يا رودخانهها قرار دارند بيان داشت: با توجه به نگراني و دغدغههايي که در اين خصوص وجود دارد، ۱۸۶ روستا در اولويت اجرای تصفيهخانههاي فاضلاب هستند که از اين تعداد ۱۱۱ روستا از طريق بانک توسعه اسلامي تامین اعتبار ميشوند.
