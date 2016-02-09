اهتمام وزارت تعاون برای تکمیل یکی از طرح های ورزشی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن فیروزآبادی ظهر سه‌شنبه در جشنواره ورزشی کارگران اظهار داشت: یکی از پروژه های ورزشی مختص کارگران اصفهان که نیاز به مساعدت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، با اهتمام از سوی مسئولان این وزارت خانه تکمیل خواهد شد.

وی بیان داشت: سال ۹۴ را با یک گام بزرگ و به دنبال حداقل یک دهه تلاش در احقاق حق هسته‌ای پشت سر گذاشتیم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر ایران در باشگاه هسته‌ای جهانی و با توانایی تولید سوخت هسته‌ای مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته است که امیدواریم خداوند پاداش سختی‌ها را در سال ۹۵ به مردم ایران بدهد.



وی اعلام کرد: در شرایط پسابرجام در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بزرگترین مشکلات اجتماعی مانند بیکاری تحصیل کردگان و فقر توجه ویژه‌ای خواهد شد.

فیروزآبادی اضافه کرد: امیدواریم بر اساس طرحی که به مجلس ارائه شد و اکنون در حال بررسی است، سال آینده یک میلیون اشتغال در کشور ایجاد شود.

وی به فعالیت‌های ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: فدراسیون ورزش کارگری در سال جاری به عضویت رسمی فدراسیون جهانی کارگری درآمده است و در المپیاد جهانی کارگری که در ایتالیا برگزار شد، ورزشکاران حوزه کار و کارگری حضور فعالی داشتند.