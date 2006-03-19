هم انديشي مشاوران حوزه علميه قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين نشست، حجت الاسلام "حق جو" با اشاره به دستاوردهاي ارزشمند مركز مشاوره حوزه علميه قم، ديدگاه مركز مديريت حوزه به اين مجموعه و دستاوردهاي آن را مثبت ارزيابي كرد و افزود: بسياري از طلاب و خانواده هاي آنها با اخذ يك مشاوره، تغييرات و تحولات شگرفي در عرصه هاي مختلف آموزشي، اجتماعي و فرهنگي زندگي خود شاهد بودند.

وي با ارائه گزارشي از روند فعاليت اين مركز، ابعاد عملكرد اين مجموعه را بسيار گسترده و شامل تمام زواياي علمي، پژوهشي، فرهنگي، اخلاقي، پزشكي، اجتماعي، حقوقي و... دانست و اظهار داشت: اين مجموعه با داشتن كارشناسان توانمند و مجرب، خدمات مشاوره اي را ارايه مي دهد و نظر خواهي هاي انجام شده نشان مي دهد 80 تا 90 درصد مراجعان، عملكرد اين مجموعه را عالي توصيف كرده اند.

حجت الاسلام حق جو، با تاكيد بر لزوم آموزش فراگيري فرهنگ مشاوره، از افتتاح مراكز مشاوره اصفهان، تهران و مشهد و نيز توسعه دامنه فعاليت اين مركز براي ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم خبر داد.

در ادامه نشست، مشاوران اين مركز، با اشاره به آثار و بركات وجودي تاسيس چنين مركزي، ضمن ارائه ديدگاه هاي خود جهت بهبود روند مشاوره، بر لزوم تقويت مشاوره در مدارس، ارتقا جنبه علمي كارشناسان و مشاوران، ارائه برنامه هاي بلند مدت و بستر سازي مناسب در سطح حوزه براي ارائه خدمات مناسب به طلاب تاكيد كردند.

مركز مشاوره زير نظر مركز مديريت حوزه علميه قم تاكنون با برگزاري 37 هزار جلسه مشاوره خدمات ارزشمندي به طلاب و روحانيون ارائه كرده است.